Its Academy: l'86,5% dei diplomati trova lavoro entro un anno dalla fine degli studi

L’86,5% degli studenti che hanno completato i loro studi presso gli Its Academy nel 2022 ha trovato un’occupazione entro un anno dal conseguimento del diploma. Questo dato eccezionale emerge dal monitoraggio annuale sui percorsi di studio terminati da almeno 12 mesi, condotto da Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’indagine ha fatto emergere anche che il 93,6% dei diplomati che hanno trovato impiego svolge un lavoro correlato agli studi svolti, e che la percentuale dei non occupati è scesa al 13,5%, quasi la metà rispetto all’anno precedente.

Tutti i risultati emersi dal monitoraggio

Il monitoraggio è stato condotto su 315 percorsi Its completati entro il 31 dicembre 2022 ed erogati da 93 Its Academy. L’indagine ha coinvolto 8.274 studenti e 6.421 diplomati, rivelando quindi che il 77,6% degli iscritti ha conseguito il diploma. Tra le Fondazioni Its Academy monitorate, il 37,6% ha realizzato più di tre percorsi, il 14% ne ha realizzati tre, il 24,7% ha realizzato due percorsi, mentre i restanti Its ne hanno realizzato uno solo. Inoltre, si è registrato un aumento significativo dei percorsi aventi diritto al 30% del contributo nazionale a titolo di premialità, raggiungendo il 67,3% dei percorsi monitorati (212 su 315) – una cifra ben al di sopra della media del 50% degli anni precedenti. I dati analizzati provengono dalla Banca Dati Its, con il supporto delle Fondazioni Academy Its, delle Regioni e del Mim.

Its Academy: un modello di successo

L’indagine condotta da Indire ha confermato che gli Its Academy stanno fornendo un solido punto di partenza per trovare un impego e iniziare una carriera di successo. I risultati positivi emersi testimoniano l’efficacia di questo modello di istruzione, basato su corsi brevi e una didattica pratica, nel soddisfare le esigenze delle aziende e offrire competenze tecniche avanzate. Grazie alla struttura flessibile degli Its Academy e a un approccio più esperienziale, i diplomati sono pronti a rispondere alle crescenti richieste di competenze tecniche avanzate da parte del mondo imprenditoriale.

Alta qualità e diverse opportunità

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato i dati del monitoraggio sugli Its Academy affermando: “I dati dell’ultimo monitoraggio sugli Its Academy condotto da Indire confermano l’alta qualità e l’efficacia di questo segmento formativo. I numeri delle performance occupazionali evidenziano che l’offerta formativa degli Its Academy, a ciclo breve e basata sostanzialmente su un’organizzazione flessibile e una didattica esperienziale, può dare opportunità per un rapido sbocco nel mondo del lavoro ed è in grado di intercettare i crescenti fabbisogni di elevate competenze tecniche espressi dalla domanda delle aziende”.

Che cosa sono gli Its Academy

Gli Its Academy rappresentano un passo importante nel panorama dell’istruzione terziaria professionale. In base alla legge n. 99 del 15 luglio 2022, i nuovi Istituti Tecnologici Superiori stanno colmando il divario tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo al progresso delle imprese, in particolare delle PMI, e garantendo un flusso costante di tecnici altamente qualificati in settori chiave per lo sviluppo industriale e tecnologico e la riconversione ecologica.

Il modello degli Its Academy è basato su una didattica più pratica e offre percorsi di studio post-secondari in cinque settori:

efficienza energetica e mobilità sostenibile;

nuove tecnologie per la vita;

nuove tecnologie per il made in italy, con particolare enfasi in cinque ambiti: il sistema agroalimentare, il sistema casa, il sistema meccanico, il sistema moda e i servizi alle imprese;

tecnologie innovative per i beni culturali e le attività turistiche;

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

I corsi offerti dagli Its Academy hanno una durata di due o tre anni e si articolano in semestri. Al termine di questi corsi, i diplomati ricevono il “diploma di specializzazione per le tecnologie applicate” (corsi biennali) o il “diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate” (corsi triennali).