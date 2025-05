La pericolosa challenge su TikTok: computer scolastici a rischio

Una nuova tendenza si sta diffondendo tra gli adolescenti sui social network, in particolare su TikTok, mettendo a rischio la sicurezza nelle scuole. La challenge invita gli studenti a inserire graffette, puntine da disegno o involucri di caramelle accartocciati nelle porte USB dei computer scolastici, provocando deliberatamente cortocircuiti elettrici. Ciò che agli occhi dei ragazzi appare come un semplice scherzo virale da condividere e documentare online, nasconde in realtà seri pericoli per l’incolumità personale e collettiva.

I dispositivi informatici, forniti dagli istituti per scopi didattici, diventano così strumenti di una sfida che si alimenta del passaparola digitale e della ricerca di popolarità tipica delle piattaforme social.

I rischi concreti: quando la sfida digitale diventa emergenza reale

Gli effetti pericolosi di questa challenge non sono rimasti confinati al mondo virtuale. Negli Stati Uniti, dove il fenomeno ha preso maggiormente piede, si sono già verificati episodi allarmanti. Una scuola nello stato di New York è stata costretta ad anticipare l’orario di uscita degli studenti a causa di un principio d’incendio direttamente collegato alla sfida social.

Scenario ancora più grave in Connecticut, dove un intero liceo ha dovuto essere evacuato dopo che un laptop manipolato ha generato fiamme, mettendo a repentaglio l’incolumità di centinaia di ragazzi.

Le autorità scolastiche in campo contro la pericolosa mania dei cortocircuiti

Di fronte alla diffusione della rischiosa challenge, le autorità scolastiche americane hanno attivato protocolli d’emergenza per prevenire ulteriori episodi. Diverse scuole hanno implementato controlli più rigidi sull’utilizzo dei dispositivi elettronici, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo incontri informativi negli istituti.

Gli appelli ai genitori si moltiplicano, chiedendo loro di dialogare apertamente con i figli sui pericoli reali di queste mode digitali e di monitorare le attività online degli adolescenti, sottolineando come ciò che appare come un semplice gioco possa trasformarsi in un’emergenza concreta.

La regolamentazione digitale: l’intervento di TikTok e la responsabilità condivisa

Di fronte all’emergere di questa pericolosa tendenza, TikTok ha attivato misure immediate per contenere la diffusione della challenge. La piattaforma sta rimuovendo sistematicamente tutti i contenuti che violano le policy relative alle sfide pericolose, agendo con particolare attenzione sui video che mostrano o incoraggiano il sabotaggio dei dispositivi scolastici.

Non solo: il social network ha implementato limitazioni tecniche che riducono la possibilità di cercare questi contenuti specifici, creando una barriera preventiva contro l’emulazione. Questa risposta evidenzia come la sicurezza degli utenti, soprattutto i più giovani, rappresenti una responsabilità condivisa tra istituzioni educative, famiglie e le stesse piattaforme digitali che ospitano e veicolano i contenuti virali.