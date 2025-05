La rivoluzione nelle certificazioni linguistiche: solo 8 enti accreditati

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ridisegnato completamente il sistema delle attestazioni linguistiche, riducendo drasticamente gli enti accreditati da 41 a soli 8. La riforma impone che gli esami avvengano esclusivamente nelle sedi ufficialmente riconosciute in Italia, sotto rigorosa vigilanza ministeriale.

Gli enti devono garantire massima trasparenza nelle valutazioni e rispettare scrupolosamente i protocolli concordati, in un’ottica di maggiore affidabilità del sistema certificativo.

I dettagli dell’iter di selezione rigoroso

La selezione è stata condotta da una commissione di esperti ministeriali che ha valutato 56 istanze presentate da 40 enti. Il processo è stato regolamentato dal D.M. 62/2022, che ha definito sia i requisiti tecnici per gli enti certificatori sia le procedure di valutazione.

Tra i criteri principali figurano la qualità delle prove d’esame, i protocolli di valutazione e l’affidabilità delle sedi. Gli enti selezionati dovranno inoltre trasmettere annualmente al Ministero relazioni dettagliate sulle attività svolte, documentando le misure adottate per rispettare i nuovi standard qualitativi richiesti.

Le parole del ministro: trasparenza e vigilanza al primo posto

Il ministro Giuseppe Valditara ha evidenziato la necessità di «un deciso cambio di passo, selezionando solo gli enti realmente in grado di garantire standard elevati di qualità, trasparenza e affidabilità». In questa fase di rilancio del sistema educativo, ha ribadito fermamente che non saranno tollerate scorciatoie o irregolarità.

L’impegno ministeriale include un’attività costante di monitoraggio per contrastare fenomeni illegali nel rilascio di titoli collegati a benefici nelle graduatorie docenti. «Qualità, legalità e meritocrazia sono le direttrici della nostra azione», ha concluso Valditara.

Le implicazioni sul sistema educativo italiano

La riforma delle certificazioni linguistiche avrà effetti significativi sul panorama scolastico nazionale. La drastica riduzione degli enti riconosciuti garantirà maggiore uniformità e credibilità delle valutazioni, eliminando le disparità qualitative che minavano la fiducia nel sistema.

Il rigoroso monitoraggio ministeriale permetterà di prevenire le irregolarità nel rilascio di titoli collegati a punteggi nelle graduatorie docenti, fenomeno che in passato ha danneggiato la meritocrazia. Gli studenti potranno contare su certificazioni più solide e realmente rappresentative delle competenze acquisite, mentre le istituzioni scolastiche beneficeranno di un sistema più trasparente e standardizzato.