Come disdire LinkedIn Premium

Cos’è LinkedIn Premium

State cercando lavoro, ma non sapete proprio a chi rivolgervi? Ormai da anni LinkedIn è un vero e proprio punto di riferimento per agenzie e per singoli che sono alla ricerca, rispettivamente di lavoratori e di lavoro. Esiste una versione base che è completamente gratuita, mentre ce n’è una a pagamento chiamata LinkedIn Premium che dà modo di sfruttare una gamma di caratteristiche vantaggiose per un miglior posizionamento sul sito in questione. Per quanto riguarda i costi ci sono dei differenti pacchetti: Job Seeker a 21,99 euro al mese + Iva, Sales Navigator a 59,99 euro al mese + Iva, Recruiter Lite a 89,95 euro al mese + Iva e Business Plus a 44,99 euro al mese + Iva.

Potrebbe interessarti anche:

LinkedIn Premium: come disattivarlo

C’è anche chi potrebbe provare LinkedIn Premium e poi non essere soddisfatto del servizio: quindi come fare ad annullare l’abbonamento e tornare ad un account base gratuito? Questa operazione può essere effettuata esclusivamente dal sito desktop LinkedIn, dal browser per dispositivi mobili o dall’app mobile LinkedIn se l’abbonamento Premium è stato sottoscritto attraverso il sito desktop di LinkedIn. In tutti questi casi per disdire tutto basta:

Cliccare sull’icona Tu nella parte superiore della home page di LinkedIn

Selezionare Accedi a “Il mio Premium” dal menu a discesa

Cliccare sul pulsante Gestisci account Premium sul lato destro che porta in automatico alle Impostazioni dell’abbonamento

In Gestisci abbonamento, cliccare su Cancella abbonamento.

Seguire le istruzioni per terminare la cancellazione.

Annullare LinkedIn Premium: FAQ

Ricordiamo agli iscritti che hanno iOS che a causa delle politiche sulla privacy di Apple non è possibile annullare un abbonamento LinkedIn Premium comprato attraverso iTunes direttamente su LinkedIn. Se l’acquisto dell’abbonamento Premium è stato fatto con iTunes o App Store per effettuare l’operazione di cui vi abbiamo appena parlato è necessario andare alla pagina delle impostazioni di gestione degli abbonamenti di iTunes per confermare la disdetta:

Accedere a iTunes da computer o dal dispositivo mobile

Aprire la pagina delle Impostazioni di gestione dell’abbonamento

Trovare l’abbonamento LinkedIn Premium

Cliccare su Annulla abbonamento nella parte bassa della schermata, quindi confermare la scelta

Dopo aver annullato l’iscrizione a LinkedIn Premium, il piano scadrà solo alla fine dell’attuale file ciclo di fatturazione.