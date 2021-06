Concorso STEM discipline scientifiche: cosa sapere

Negli ultimi giorni si sono susseguite tante voci che poi hanno trovato conferma. Tra qualche giorno, infatti, si ripartirà con i concorsi nella scuola. Il primo a partire è STEM, l’acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics, in lingua ingles]; in italiano, invece, rappresentano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Per queste classi di concorso di materie scientifiche STEM:

Matematica

Fisica

Matematica e Fisica

Scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di II grado

Matematica e Scienze per la secondaria di II grado.

Vediamo quali sono le classi di concorso interessate e quanti posti ci sono.

Concorso STEM discipline scientifiche: le classi di concorso

Le classi di concorso interessate sono:

A020: FISICA

A026: MATEMATICA

A027: MATEMATICA E FISICA

A028: MATEMATICA E SCIENZE

A041: SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Ora che vi abbiamo elencato quali sono le classi di concorso, scopriamo quanti sono i posti.

Concorso STEM discipline scientifiche: i posti disponibili

Per poter superare il concorso è necessario fare uno studio approfondito e mirato sulle materie previste dall’ordinamento. Inoltre, è importante sapere quanti sono i posti disponibili. Nello specifico:

A020: 282

AO26: 1005

A027: 815

A028: 3124

A041: 903

