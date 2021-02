Concorso straordinario: riparte in sicurezza

A causa del Covid-19 il concorso straordinario è stato interrotto e non sono state portate a termine tutte le prove previste per tutte le classi di concorso. Sappiamo che sono state stabilite nuove date per portare a termine le prove e consentire quindi, a tutti, di poter svolgere finalmente il concorso. Le prove si svolgeranno tra il 15 e il 19 febbraio con una media di 10 candidati per aula nel rispetto dei limiti suggeriti dall’ultimo DPCM del 16 gennaio. I candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale.

Non perdere: Concorso straordinario 2020, fissata la data ufficiale

Concorso straordinario: le indicazioni del Ministero

Proprio perché si vuole garantire sicurezza ai candidati e proteggerli dal Covid-19, il Ministero sta pensando a delle indicazioni precise da far rispettare a tutti i candidati affinché la prova venga sostenuta nella totale sicurezza.

I candidati dovranno:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

b) tosse di recente comparsa;

c) difficoltà respiratoria;

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

e) mal di gola.

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Protocollo di sicurezza: valido per il concorso straordinario?

Le indicazioni che vi abbiamo elencato sono state applicate alle prove che si sono tenute il 3 febbraio. La domanda che tutti si pongono è se varranno anche per le prossime prove che si terranno dal 15 al 19 febbraio. Si è in attesa di risposte dal Ministero ma la cosa certa è che per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

Leggi anche: