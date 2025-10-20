Legge di bilancio, permessi genitoriali estesi: dieci giorni per malattia del bambino e assistenza fino a quattordici anni

Nel contesto della bozza della legge di bilancio, viene proposta una revisione significativa del decreto legislativo 151/2001. La modifica introduce l’estensione dei permessi per malattia del bambino e l’ampliamento della fascia d’età per l’assistenza, passando da otto a quattordici anni.

Questa proposta normativa risponde a esigenze quotidiane dei genitori, consentendo una gestione più flessibile e realistica dell’assistenza familiare. Il quadro legislativo aggiornato intende garantire maggior tutela e equilibrio tra lavoro e responsabilità familiari. Questa misura rappresenta un importante passo avanti.

Il diritto all’assenza

Il nuovo disegno della legge prevede un aumento significativo dei giorni di permesso, passando da cinque a dieci all’anno per ciascun genitore.

I giorni, non cumulabili tra madre e padre, assicurano una distribuzione equilibrata del tempo dedicato all’assistenza in caso di malattia del figlio. Tale modifica risponde a necessità pratiche quotidiane, contribuendo a una gestione più sostenibile dell’equilibrio tra impegni lavorativi e responsabilità familiari. Aumenta il supporto concreto per ogni famiglia.

La definizione della fascia d’età

La bozza della legge di bilancio amplia la fascia d’età prevista per l’assistenza, passando dagli otto ai quattordici anni.

La modifica riconosce in maniera chiara che il bisogno dei genitori non si esaurisce con l’infanzia, tenendo conto dell’evoluzione necessaria nel supporto durante gli anni scolastici. Tale revisione normativa introduce maggiore flessibilità, rispondendo alle esigenze concrete delle famiglie e migliorando l’equilibrio tra lavoro e responsabilità familiari per garantire un sostegno continuativo.

Le implicazioni pratiche per i genitori

La nuova norma offre ai genitori una gestione più equilibrata tra lavoro e responsabilità familiari, facilitando la cura dei figli malati senza compromettere l’attività professionale.

L’ampliamento dei giorni di permesso consente una maggiore flessibilità, migliorando l’organizzazione della quotidianità. Tale misura favorisce un benessere socio-economico, contribuendo a ridurre lo stress e rafforzare il legame familiare in momenti critici. Genitori e datori apprezzano questo cambiamento, ritenuto essenziale per un equilibrio lavorativo migliore.