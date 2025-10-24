Inclusione scolastica, il nuovo quadro del LEP: più equità e supporto per gli studenti con disabilità

Il quadro normativo dell’articolo 127 stabilisce il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza agli studenti con disabilità, garantendo un supporto omogeneo su base nazionale. Il LEP è finalizzato a supportare l’autonomia e la comunicazione, basandosi su standard qualitativi definiti e procedure uniformi.

La legge prevede l’impiego di personale qualificato e ore di assistenza corrispondenti al Piano Educativo Individualizzato, assicurando interventi mirati. Tale normativa mira a creare un sistema integrato e trasparente, con monitoraggio attraverso un registro nazionale che facilita il coordinamento e la verifica dell’efficacia degli interventi.

La disciplina normativa rafforza l’impegno per l’inclusione scolastica e garantisce pari opportunità.

Il supporto assistenziale basato sul PEI

Il sistema di erogazione prevede che le ore di assistenza siano strettamente collegate al Piano Educativo Individualizzato, garantendo un supporto personalizzato per ogni studente.

Il personale qualificato svolge un ruolo fondamentale nella gestione di questo servizio, assicurando competenza e attenzione continua. Gli standard qualitativi, definiti a livello nazionale, costituiscono il parametro per un’assistenza efficace, promuovendo l’inclusione e l’autonomia degli studenti con disabilità.

Tale approccio integrato mira a elevare la qualità dell’educazione assistenziale in tutte le scuole. Il supporto si consolida.

Il registro nazionale e la raccolta dati

Il registro nazionale, istituito dalla Presidenza del Consiglio, raccoglie dati relativi alle ore di assistenza e agli studenti coinvolti, garantendo un monitoraggio centralizzato senza imporre ulteriori oneri burocratici.

Il sistema informativo dell’istruzione (SIDI) e i dati derivanti dai PEI contribuiscono a definire il fabbisogno reale, consentendo una pianificazione efficace delle risorse. Questo strumento rappresenta un passo fondamentale per assicurare omogeneità nel supporto assistenziale a livello nazionale.

La centralizzazione dei dati favorisce decisioni informate e investimenti mirati per garantire qualità integrata.

La fase transitoria e gli obiettivi operativi

Durante il periodo 2026-2027 viene applicata una fase transitoria finalizzata a colmare le lacune assistenziali nelle aree più carenti. Gli enti territoriali, quali Comuni, Province e Città Metropolitane, sono chiamati a garantire una media oraria settimanale minima, in linea con gli standard operativi previsti.

Queste misure operative mirano a stabilire un supporto immediato per gli studenti con disabilità, in attesa del completo funzionamento del registro nazionale, attraverso interventi coordinati e il consolidamento delle risorse disponibili per garantire equità educativa immediata.

Il finanziamento e la gestione delle risorse

Il finanziamento del LEP si basa su fonti multiple, tra cui il Fondo unico per l’inclusione e il Fondo equità, coadiuvati dai contributi delle amministrazioni regionali e locali.

Queste risorse integrate permettono un sostegno progressivo e coordinato per l’assistenza agli studenti con disabilità, garantendo al contempo elevati standard qualitativi e una gestione efficiente delle risorse disponibili con impegno e trasparenza.