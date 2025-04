Libri gratis a scuola: il progetto della Regione Toscana per studenti

La Regione Toscana ha recentemente presentato un’importante iniziativa dedicata al supporto degli studenti: il progetto “Scuola: libri gratis”. Si tratta di una misura concreta pensata per alleggerire il peso economico che grava sulle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico, quando l’acquisto dei testi rappresenta una spesa considerevole. Questo intervento si inserisce all’interno del programma regionale Giovanisì, confermando l’attenzione della Toscana verso le politiche giovanili e il diritto allo studio.

Il progetto prevede la gratuità totale dei libri scolastici per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti da famiglie con un ISEE pari o inferiore a 15.800 euro. Secondo le stime fornite dalla Regione, questa misura andrà a beneficio di un numero significativo di giovani toscani, compreso tra 50.000 e 80.000 studenti, rappresentando circa un quarto dell’intera popolazione studentesca regionale.

Un intervento massiccio che dimostra la volontà di rendere l’istruzione un diritto realmente accessibile a tutti, abbattendo le barriere economiche che potrebbero limitare il percorso formativo dei ragazzi.

Obiettivi e dichiarazioni

Il progetto rappresenta un importante passo verso la costruzione di un sistema scolastico più equo e inclusivo, dove le condizioni economiche non determinano l’accesso all’istruzione. L’iniziativa nasce dalla convinzione che l’educazione sia un diritto fondamentale e uno strumento essenziale per abbattere le disuguaglianze sociali.

“La scuola è il motore di civiltà di una comunità. Vogliamo che sia realmente accessibile a tutte le famiglie”, ha dichiarato il presidente Eugenio Giani durante la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, citando anche Piero Calamandrei e definendo la misura “una priorità assoluta”.

Modalità di partecipazione e tempistiche

Le famiglie interessate potranno presentare domanda per accedere al contributo esclusivamente nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 28 maggio. Il beneficio è riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a 15.800 euro.

Gli importi del contributo variano in base al livello scolastico: si parte da un minimo di 137 euro per le classi seconde e terze medie, fino a raggiungere 348 euro per le prime e terze superiori. Dopo la chiusura delle domande, a giugno inizierà l’istruttoria per verificare i requisiti, con accredito previsto entro l’inizio di agosto per consentire l’acquisto tempestivo dei testi.