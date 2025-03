I Linkin Park tornano con "Up from the bottom": testo e significato del nuovo singolo

I Linkin Park hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo intitolato “Up From The Bottom”, prevista per il 27 marzo. Questo brano rappresenta la prima novità musicale della celebre band dopo la pubblicazione dell’album “From Zero” avvenuta lo scorso novembre, segnando un importante passo nel loro percorso di rinascita artistica.

Dopo anni di silenzio seguiti alla tragica scomparsa di Chester Bennington nel 2017, i Linkin Park sono tornati sulla scena musicale con rinnovato slancio creativo. La band ha sorpreso i fan non solo con la rapidità del ritorno in studio, ma anche con l’introduzione di una nuova formazione che ha portato freschezza al loro inconfondibile sound.

L’ingresso della cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Brittain ha contribuito a definire questa nuova fase per il gruppo, mantenendo al contempo l’essenza che ha reso i Linkin Park un punto di riferimento nel panorama rock alternativo. Questa evoluzione nella formazione ha permesso alla band di esplorare nuove sonorità pur rimanendo fedele al proprio stile caratteristico, un mix di rock, elettronica ed elementi nu-metal che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Il testo di “Up From The Bottom”

Inside it feels like I’ve been barely breathing

Feels like air is running out

Inside I’m stuck here staring at a ceiling

You put up to keep me down, down, down, down, down

Waking up without a name

Opening my eyes

Knowing nothing is the same

Circling around a drain

As I realize that there’s no one else to blame

You keep me waiting, down here, so far below

Staring up from the bottom, up from the bottom

I try escaping, but there’s nowhere to go

Staring up from the bottom, up from the bottom

Each time I hold my fist inside my pocket

Hold my breath until I’m blue

Feels like a knife pushed deep inside a socket

Bristling, listening to you, you, you, you, you

Waking up without a name

Opening my eyes

Knowing nothing’s gonna change

Circling around a drain

As I realize that there’s no one else to blame

You keep me waiting, down here, so far below

Staring up from the bottom, up from the bottom

Try escaping, but there’s nowhere to go

Staring up from the bottom, up from the bottom

Everybody out, that devil is coming

Poison on his lips, and his words mean nothing

Cruel like a mountaintop, father never loved him

Mama said he’s bad enough times that it sunk in

Everybody out, that devil is coming

Promise you the world, but he’s always bluffing

Before you even know it’s a trap you’re stuck in

He’s gone like a ghost, already off running

You keep me waiting, down here, so far below

Staring up from the bottom, up from the bottom

I try escaping, but there’s nowhere to go

Staring up from the bottom, gotta get out of here

Up from the bottom, gotta get out of here

La traduzione di “Up From The Bottom”

Ecco la traduzione del nuovo singolo della band:

Dentro mi sento come se avessi respirato a malapena

Sembra che l’aria stia finendo

Dentro sono bloccato qui a fissare il soffitto

Tu hai messo su per tenermi giù, giù, giù, giù, giù

Svegliarsi senza un nome,

aprire gli occhi,

sapere che niente è più lo stesso,

girare intorno a uno scarico,

mentre mi rendo conto che non c’è nessun altro da incolpare.

Mi fai aspettare, quaggiù, così in basso

Fissando l’alto dal basso, dal basso

Cerco di scappare, ma non c’è nessun posto dove andare

Fissando l’alto dal basso, dal basso

Ogni volta che tengo il pugno in tasca

Trattengo il respiro finché non divento blu

Sembra un coltello conficcato in profondità in una presa

Irruente, ascoltandoti, te, te, te, te

Svegliarsi senza un nome,

aprire gli occhi

, sapere che niente cambierà,

girare intorno a uno scarico,

mentre mi rendo conto che non c’è nessun altro da incolpare.

Mi fai aspettare, quaggiù, così in basso

Fissando dal basso, dal basso

Provo a scappare, ma non c’è nessun posto dove andare

Fissando dal basso, dal basso

Tutti fuori, quel diavolo sta arrivando

Veleno sulle sue labbra, e le sue parole non significano nulla

Crudele come la cima di una montagna, il padre non lo ha mai amato

La mamma ha detto che è cattivo abbastanza volte che ci siamo resi conto

Tutti fuori, quel diavolo sta arrivando

Ti promette il mondo, ma sta sempre bluffando

Prima ancora che tu sappia che è una trappola in cui sei incastrato

Se n’è andato come un fantasma, già scappando

Mi fai aspettare, quaggiù, così in basso

Fissando dal basso, dal basso

Cerco di scappare, ma non c’è nessun posto dove andare

Fissando dal basso, devo uscire da qui

Dal basso, devo uscire da qui

Il significato di “Up From The Bottom”

Il nuovo singolo dei Linkin Park presenta un testo potente che riflette sentimenti di intrappolamento e la lotta per emergere da situazioni difficili. Nelle prime strofe, il protagonista descrive una sensazione di soffocamento con versi come “Inside it feels like I’ve been barely breathing” e “I’m stuck here staring at a ceiling”, evocando immagini di costrizione e oppressione.

Il ritornello ripete l’espressione “Staring up from the bottom”, che diventa il fulcro tematico del brano, simboleggiando la posizione di chi si trova in un momento di difficoltà ma guarda verso l’alto in cerca di una via d’uscita. L’idea di essere trattenuti contro la propria volontà emerge chiaramente con “You keep me waiting, down here, so far below”.

Nella parte centrale, il testo intensifica le sensazioni di frustrazione e dolore con metafore incisive come “Feels like a knife pushed deep inside a socket”, mentre la ripetizione di alcuni elementi crea un senso di circolarità che riflette lo stato di impasse emotivo descritto.

Particolarmente significativa è la sezione rap, che introduce una figura negativa descritta come un “diavolo” con “veleno sulle labbra”, che potrebbe rappresentare influenze tossiche o pensieri autodistruttivi.

Il brano si conclude con la determinazione di “gotta get out of here”, suggerendo una volontà di cambiamento e rinascita che rispecchia il percorso della band stessa. L’intera composizione alterna momenti di vulnerabilità a dichiarazioni di resilienza, creando una tensione dinamica tipica dello stile dei Linkin Park.

“Up From The Bottom” rappresenta perfettamente l’idea di rinascita e crescita partendo dal punto più basso. La canzone dipinge un viaggio emotivo di sopravvivenza e lotta contro le difficoltà, temi ricorrenti nello storico repertorio dei Linkin Park.

Il testo, con frasi come “staring up from the bottom” e “I try escaping”, comunica la sensazione di trovarsi intrappolati ma determinati a riemergere, rispecchiando simbolicamente il percorso della band dopo la tragica perdita di Chester Bennington nel 2017.

Il nuovo capitolo dei Linkin Park

Lo scorso novembre i Linkin Park hanno segnato il loro ritorno con l’album “From Zero”, un progetto che ha rapidamente ottenuto notevoli risultati nonostante la lunga assenza del gruppo dalla scena musicale. Il disco rappresenta un vero e proprio punto di svolta dopo la tragica scomparsa di Chester Bennington nel 2017, introducendo la nuova formazione con Emily Armstrong alla voce e Colin Brittain alla batteria.

L’album è stato ulteriormente valorizzato attraverso versioni alternative che ne hanno esplorato nuove sfaccettature: un’edizione a cappella e una strumentale, entrambe accolte positivamente dalla critica. Queste reinterpretazioni hanno messo in luce la versatilità compositiva del gruppo in questa nuova fase creativa.

Con l’annuncio di “Up From The Bottom”, i Linkin Park sembrano intenzionati a consolidare questo nuovo corso, dimostrando rinnovata energia e voglia di sperimentare. Il singolo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rinascita artistica della band, che appare determinata a esplorare nuove direzioni mantenendo comunque la propria identità sonora caratteristica.