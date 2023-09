Mascherine rimosse dalle scuole. Il ministro Schillaci rassicura: "Nessun allarme Covid"

Dopo l’arrivo dell’inaspettata variante Covid-19, denominata Eris, le preoccupazioni delle istituzioni riguardo la venuta di una ulteriore ondata sono cresciute ulteriormente. Per questo, il Governo qualche settimana fa si era riunito per definire le procedure di sicurezza, soprattutto in ambito scolastico, cercando di contrastare l’eventuale nuova propagazione. Il Consiglio dei Ministri aveva proposto un eventuale ritorno dei dispositivi individuali per la tutela della salute degli alunni, tra cui le mascherine.

Analizzando, però, le statistiche e i dati inerenti ai contagi, la situazione non sembra essere allarmante. A tal proposito, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha rilasciato in una dichiarazione sul canale radio RTL 102.5:

“Io sarei tranquillo, non parlerei di alcun allarmismo per quanto riguarda la situazione Covid-19 nel nostro Paese e nelle scuole. I ragazzi devono continuare ad andare a scuola e proseguire i loro studi in serenità”.

Il ministro ha anche ribadito che gli studenti, di tutte le tipologie di istituto, sono stati la categoria più colpita durante la pandemia, pagando moltissime conseguenze, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista psicologico. Il Governo ha così stabilito di non inserire nelle scuole l’obbligo delle mascherine per la tutela della salute dei ragazzi e del personale scolastico.

Il medico del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, esperto in malattie infettive e direttore del reparto ospedaliero, ha supportato le decisioni del Governo. Secondo Bassetti è inutile reintrodurre l’obbligo delle mascherine nelle scuole vista la situazione, come superfluo è riproporre i tamponi in tutti gli istituti.

Il direttore del reparto ospedaliero di Genova ha espresso, in seguito:

” Le regole ferree non hanno portato da nessuna parte, e le procedure precedentemente imposte non hanno educato le persone nemmeno sulla prevenzione. Per questo, ad oggi l’obbligo delle mascherine a scuola è una precauzione eccessiva. Gli studenti devono sentirsi liberi e sereni di partecipare alle lezioni in classe. Non si dovrebbe più parlare di allarme Covid-19 nelle scuole, poiché ci sono altri problemi da risolvere”.

Le mascherine saranno totalmente inutili?

La mascherina è stato il primo dispositivo individuale previsto per contrastare la pandemia Covid, insieme al divieto di assembramenti e l’obbligo dei tamponi nelle strutture, in caso della sintomatologia influenzale. Naturalmente, le mascherine hanno dimostrato la loro importanza fin dai primi sintomi delle pandemie precedenti. Ad oggi, però, il Governo e gli esperti non hanno previsto alcuna imposizione di utilizzo nelle scuole e tra il personale docente.

Gli alunni e gli insegnanti, però, qualora volessero utilizzare la mascherina in caso di sintomi influenzali, potranno ugualmente indossarla, soprattutto per sentirsi più sicuri e per tutelare anche le altre persone. Le singole decisioni di usufruire delle mascherine a scuola dovranno essere gestite singolarmente a discrezione del singolo, seguendo il buon senso e la volontà di salvaguardare il benessere e la serenità degli altri.