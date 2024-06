Maturità 2024: cosa accadrà il 17 giugno?

In cosa consiste la riunione plenaria del 17 giugno 2024?

La Maturità 2024 sta per cominciare e tra qualche giorno, ossia il 19 giugno, inizieranno i fatidici esami per moltissimi studenti italiani. Ci sono, però, altre date che saranno rilevanti per il proseguimento degli esami.

Una di queste sarà il 17 giugno 2024. In questo giorno, la commissione d’esame composta dai docenti, si confronterà in una “riunione plenaria“, ossia un momento in cui si stabiliranno le date di inizio delle prove orali, previste dopo i due esami scritti. In questa riunione, i professori decideranno per ogni classe e commissione docenti, attraverso un sorteggio, l’ordine di precedenza dei maturandi che dovranno affrontare l’esame orale. Il sorteggio consiste nell’estrazione della lettera alfabetica dei maturandi e ciò determinerà l’ordine dei candidati che verranno interrogati all’esame.

E’ bene considerare che il numero degli studenti che saranno sottoposti alla prova orale, solo successivamente agli scritti, non potrà superare i cinque maturandi a giornata. I candidati potranno essere eventualmente di più o di meno solo in caso di giustificati bisogni legati all’organizzazione.

L’importanza della riunione e della prova orale di Maturità

Ebbene la riunione plenaria dei commissari del 17 giugno 2024 sarà un appuntamento molto importante per chi dovrà affrontare gli esami di maturità. In questo confronto si stabilirà e programmerà l’ordine di valutazione di ogni singolo candidato agli esami orali, dopo il conseguimento delle prove scritte. Inoltre, nel confronto tra i docenti del 17 giugno si affronteranno anche le procedure organizzative di come gestire le giornate degli esami di maturità 2024.

Altri appuntamenti importanti per la Maturità 2024

Dopo il 17 giugno 2024, le date più importanti che sia i candidati alla Maturità, sia i docenti che comporranno le commissioni d’esame devono conoscere sono le seguenti:

19 giugno 2024 : prima prova di maturità (tema di italiano)

: prima prova di maturità (tema di italiano) 20 giugno 2024 : seconda prova di maturità (tema di indirizzo scolastico)

: seconda prova di maturità (tema di indirizzo scolastico) Dal 24 giugno 2024: eventuale inizio delle prove orali, in base alle decisioni e possibilità delle commissioni d’esame e di ogni singola scuola

Dopo aver elencato gli “appuntamenti” più importanti da segnare sull’agenda per ogni singolo candidato alla Maturità 2024, non resta che sperare in un buon inizio del “percorso finale” per oltre 500.000 studenti italiani, i quali termineranno dopo questa esperienza un ciclo di studi importanti per la loro vita.