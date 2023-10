Maturità 2024: le tasse da pagare per l'esame di stato

Gli studenti che si apprestano a sostenere l’esame di maturità nel 2024 devono fare i conti con una serie di tasse e contributi che potrebbero generare confusione.Di seguito si farà chiarezza sulle spese associate a questo importante passaggio nella vita scolastica degli studenti italiani.

Le tasse da pagare

Prima di tutto, è essenziale comprendere che gli studenti che si preparano all’esame di maturità, sia quelli provenienti dalla stessa scuola (candidati interni) che quelli provenienti da altre istituzioni (candidati esterni), sono tenuti a versare una tassa d’esame. Questa tassa è obbligatoria per tutti e ammonta a 12,09 euro. Il pagamento di questa tassa deve essere effettuato contemporaneamente alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame di maturità 2024. Questo passo è fondamentale per l’ammissione agli esami di Stato e deve essere completato nei termini stabiliti.

Per quanto riguarda i candidati esterni, vi è un ulteriore elemento da considerare. Oltre alla tassa di esame obbligatoria, che ammonta sempre a 12,09 euro e che può essere pagata tramite il sistema Pago in rete o tramite bollettino postale nel caso in cui l’accesso al sistema informatizzato sia impossibile, le scuole possono richiedere ai candidati esterni un contributo scolastico.

Questo contributo, diversamente dalla tassa d’esame, non è obbligatorio, ma viene lasciato alla discrezione delle scuole stesse. L’importo del contributo scolastico è fissato dal Consiglio di Istituto di ciascuna scuola e varia da istituto a istituto. È importante notare che, secondo la Circolare Ministeriale 8 del 10 ottobre 2017, il contributo scolastico è richiesto solo nel caso in cui i candidati esterni debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Pertanto, non tutti i candidati esterni saranno tenuti a versare questo contributo aggiuntivo.

Infine, una volta superati con successo gli esami di maturità, sia per i candidati interni che esterni, è prevista una spesa supplementare. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, gli studenti dovranno versare la tassa di diploma. Questa tassa, richiesta per la consegna del diploma da parte della scuola, ammonta a 15,13 euro.