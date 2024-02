Maturità 2024: quando e come iscriversi per gli studenti esterni

Al via le iscrizioni per la maturità 2024. Da qualche giorno sono state pubblicate tutte le discipline di ogni indirizzo superiore, che verranno trattate alla seconda prova di maturità 2024. Inoltre, il Ministero ha dato delle direttive inerenti al colloquio orale. In quest’ultima fase degli esami, infatti, lo studente dovrà cominciare a discutere di un argomento e piacere e successivamente collegare la tematica a molteplici materie, cercando l’interazione con la commissione d’esame. Quindi, tutti gli alunni iscritti al quinto anno di superiori possono già ufficialmente contare alla rovescia i giorni mancanti alla maturità.

Per quanto riguarda le registrazioni all’esame per tutti gli studenti esterni alla scuola, i ragazzi dovranno inoltrare la domanda di iscrizione entro e non oltre il 21 marzo 2024. Inoltre, gli alunni esterni potranno iscriversi solo se avranno cessato di frequentare le lezioni scolastiche dopo il 31 gennaio 2024 e prima del giorno 15 marzo 2024.

Tutti gli studenti esterni interessati alle iscrizioni potranno inviare le richieste direttamente all’Ufficio Regionale Scolastico di riferimento.

Requisiti candidati esterni per iscriversi alla maturità 2024

Sono previsti degli attributi specifici per gli allievi esterni di quinta superiore, per accedere all’esame di maturità 2024. Infatti, saranno ammessi tutti gli studenti che rispetteranno i seguenti parametri e le condizioni indicate:

I candidati che hanno terminato di frequentare le lezioni dopo il 31 gennaio ma prima del 15 marzo 2024.

Tutti i ragazzi che sono in possesso di un titolo di studi in conclusione a un corso scolastico specifico (istruzione secondaria di secondo grado), della durata di almeno quattro anni del precedente ordinamento.

Gli alunni che hanno conseguito un diploma professionale o tecnico secondo l’art.15 del d.lgs. numero 226 dell’anno 2005.

I candidati che hanno compiuto almeno diciannove anni di età, entro l’anno in cui si svolgeranno gli esami di maturità.

I ragazzi e le ragazze che hanno eseguito gli anni d’obbligo di istruzione.

Gli studenti che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado (scuole medie), della durata di tre anni indipendentemente dagli anni di età.

Queste sono le caratteristiche che un candidato esterno dovrebbe avere, per poter inoltrare l’iscrizione alla maturità 2024.

Il countdown è appena iniziato, è tutti gli alunni di quinta superiore sono già all’opera per prepararsi definitivamente agli esami di maturità.