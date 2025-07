Gli strafalcioni negli esami di maturità 2025: da Giacomo Montale alla vongola di Verga

Ogni anno, con l’arrivo della maturità, tornano puntuali gli strafalcioni degli studenti che riescono a trasformare qualsiasi programma scolastico in un’opera di creatività involontaria. Le interrogazioni orali e gli scritti diventano il palcoscenico di interpretazioni fantasiose che fanno sorridere docenti e osservatori sui social media, regalando perle che oscillano tra genialità comica e disperazione pedagogica.

I fraintendimenti storici che riscrivono il passato

Gli eventi storici diventano terreno fertile per interpretazioni creative che sfidano ogni manuale. Un maturando ha confidato con certezza che “Mussolini, con la marcia su Roma, viene nominato cardinale dal re”, aggiungendo che “la prima guerra mondiale scoppia a causa dell’attentato all’arcivescovo Francesco Ferdinando”.

Altrettanto fantasiosa la confusione tra epoche: “Mussolini entrò in Roma attraverso la Breccia di Porta Pia”, mescolando il fascismo con l’unificazione italiana.

I riferimenti letterari alternativi

La letteratura italiana subisce interpretazioni davvero creative durante gli esami. Gli studenti trasformano “Ossi di seppia” di Montale in “Ossi di calamari”, mentre creano mashup improbabili mescolando “Giacomo Montale” ed “Eugenio Leopardi”.

I Malavoglia di Verga diventano commercianti di “lumini” invece che pescatori siciliani. Spuntano creature letterarie misteriose come “la vongola di Verga” e riferimenti fantasiosi al “bambino di Pascoli”. Questi errori rivelano come la memoria degli studenti riorganizzi creativamente le nozioni, producendo versioni alternative dei capolavori della letteratura.

Le interpretazioni filosofiche che stupiscono i professori

Il mondo della filosofia e delle scienze umanistiche offre terreno fertile per interpretazioni creative da parte degli studenti. Il concetto nietzschiano di Superuomo viene reinterpretato con pragmatismo moderno: “Il Superuomo è colui che non alza le mani alle donne”. Una definizione che, seppur lontana dall’originale, dimostra come i ragazzi cerchino di collegare teoria e valori contemporanei.

Altrettanto memorabile risulta la distinzione tra emigrazione e immigrazione fornita da uno studente: “La prima la fanno gli uccelli, la seconda gli extracomunitari”, rivelando una comprensione superficiale dei fenomeni migratori ma una logica interna non del tutto priva di senso.

Nel mezzo di tanta ironia sui banchi d’esame, emerge una voce controcorrente che invita alla riflessione. Un docente sottolinea come molti di questi studenti, derisi per i loro errori sui nozionismi letterari, potrebbero essere gli stessi che in futuro ripareranno automobili, impianti elettrici o sistemi di riscaldamento. In quei momenti cruciali della vita quotidiana, conoscere D’Annunzio non sarà determinante quanto saper aggiustare un guasto.