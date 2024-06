Maturità 2024: slittamento degli esami orali. Le motivazioni

Alcuni giorni di ritardo per gli esami orali di maturità

A breve inizierà la Maturità 2024 per più di 500.000 studenti italiani. La data programmata per la prima prova sarà il 19 giugno 2024, giorno in cui i maturandi dovranno completare il tema di italiano. Il giorno seguente, ossia il 20 giugno, sarà prevista la seconda prova di maturità, dove gli studenti dovranno compiere l’esame della materia di indirizzo scolastico.

Alcuni giorni dopo, solitamente il primo lunedì dopo le due prove scritte, inizieranno i colloqui orali, in cui le commissioni dei docenti esterni e interni valuteranno circa 5 studenti a giornata. Ebbene non manca molto “all’avventura” scolastica per moltissimi ragazzi e ragazze, e sembra che tutto sia quasi pronto. Ci sono ancora, però, almeno in alcuni comuni italiani, dei dubbi su quando verranno svolte le prove orali.

Perché slittano gli esami orali in alcune parti d’Italia

La data prevista in cui verranno programmati gli esami orali per diverse scuole in Italia è il 24 giugno 2024, e probabilmente il termine definitivo delle prove di maturità sarà verso la metà del mese di luglio. I colloqui orali continueranno per le settimane successive, in alcuni paesi, però, subiranno un inizio in “ritardo” di circa due o tre giorni.

Il motivo? In alcuni comuni italiani in questo periodo saranno organizzate le elezioni comunali, quindi i colloqui potrebbero slittare per i ballottaggi. Diverse località durante le giornate del 23 giugno e del 24 giugno saranno impegnate a richiamare i cittadini alle urne, ecco perché per diverse scuole non sarà possibile continuare in modo costante con gli esami di maturità.

I giorni seguenti a queste due date, i comuni dovranno pensare a pulire i locali utilizzati per le votazioni e gestire lo spoglio. Ecco perché ci sarà un ritardo delle prove orali, che probabilmente inizieranno il martedì o il mercoledì della settimana stessa. Alcuni capoluoghi in cui durante il 23 e 24 giugno ci saranno i ballottaggi per le elezioni amministrative sono Bari, Cagliari, Firenze, Perugia e Campobasso.

Come verrà strutturato l’esame orale di Maturità 2024?

Lo studente candidato agli esami di Maturità 2024, durante il colloquio con la commissione, dovrà analizzare i materiali richiesti dai docenti presenti (un progetto, un testo, un’esperienza scolastica, eccetera), i quali favoriranno un dialogo con l’alunno più vasto e interdisciplinare. In seguito, il maturando dovrà esporre la propria “relazione” (anche multimediale) in merito alla personale esperienza svolta nel percorso scolastico (progetto della precedente alternanza scuola-lavoro).

Il colloquio può essere ampliato da un’analisi di una eventuale esperienza inserita nel Curriculum dello Studente, ma senza parlare esclusivamente di esso. L’esame orale dovrebbe durare circa 60 minuti, ma potrebbe anche trovare una conclusione anche in 50 o addirittura 30 minuti, in base alle richieste della commissione.