Maturità 2026, cosa possono chiedere i commissari esterni all'orale

Per l’anno scolastico 2025/26, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato la formula della commissione mista per l’esame di Stato. Ogni commissione è composta da due docenti interni, designati dal consiglio di classe, e due commissari esterni nominati direttamente dal Ministero.

A garantire la regolarità delle operazioni interviene un presidente, anch’esso esterno all’istituto. Questa struttura mira a bilanciare la conoscenza diretta del percorso formativo degli studenti con l’imparzialità e l’equità nelle valutazioni, coordinando il lavoro su due classi.

Le tappe ufficiali scandiscono la preparazione dei candidati. Gli elenchi dei presidenti di commissione sono stati pubblicati il 12 maggio dagli uffici scolastici territoriali, consentendo agli istituti di organizzare gli ultimi dettagli logistici.

L’insediamento dei membri avverrà il 16 giugno, mentre l’avvio delle prove scritte è fissato per il 18 giugno alle ore 8:30. Conoscere in anticipo queste scadenze e la composizione della commissione aiuta gli studenti a ridurre l’ansia, offrendo un quadro chiaro della macchina burocratica che accompagna il momento conclusivo del ciclo scolastico.

Le competenze dei commissari esterni all’orale

Molti studenti si chiedono con preoccupazione se i commissari esterni possano porre domande su qualsiasi argomento durante il colloquio. La risposta è rassicurante: le normative ministeriali definiscono confini precisi e rigorosi a tutela del candidato.

L’interrogazione deve infatti concentrarsi esclusivamente sul programma dell’ultimo anno di corso. Ogni membro della commissione può formulare domande solo nelle materie per le quali possiede una specifica abilitazione all’insegnamento.

Non sono ammesse incursioni in discipline diverse da quelle certificate, né è possibile spaziare su contenuti non preventivamente concordati e documentati.

Il riferimento essenziale per delimitare il perimetro delle domande è il documento di classe, comunemente noto come documento del 15 maggio. Questo elaborato riporta in modo dettagliato gli argomenti effettivamente svolti durante l’anno scolastico e rappresenta il punto di riferimento obbligatorio per la commissione.

È fondamentale che lo studente verifichi con i propri insegnanti i temi trattati in classe, poiché i commissari esterni devono attenersi rigorosamente a quanto riportato nel percorso didattico annuale.

Questo principio di trasparenza didattica garantisce che ogni quesito sia coerente con le competenze maturate e impedisce di introdurre argomenti estranei al percorso formativo certificato.

I limiti normativi nelle domande del colloquio

Le norme ministeriali stabiliscono con precisione i confini entro i quali i commissari esterni devono operare durante il colloquio orale. Un esempio chiarisce efficacemente il perimetro d’azione: un docente esterno di italiano può interrogare su tutto il programma di quinta di italiano; se possiede l’abilitazione in latino, può rivolgere domande anche su quella materia; non può però introdurre argomenti che non rientrano nel percorso didattico svolto in classe durante l’ultimo anno.

Questo principio di trasparenza didattica tutela l’equità della valutazione, impedendo ai commissari di formulare quesiti su contenuti estranei alle competenze certificate nel documento del 15 maggio. Anche i collegamenti multidisciplinari proposti durante il colloquio devono risultare coerenti con le conoscenze effettivamente maturate nel quinto anno e supportati dal percorso formativo documentato.

La preparazione dello studente può quindi concentrarsi sulla padronanza dei contenuti affrontati in classe, senza timore di sorprese o divagazioni arbitrarie da parte dei membri esterni della commissione.

La strategia di studio e il ripasso finale

Per affrontare con successo il colloquio orale, occorre una strategia di ripasso mirata che tenga conto dei vincoli normativi che regolano l’operato dei commissari esterni. La priorità assoluta risiede nel consolidamento dei contenuti del quinto anno, evitando dispersioni su programmi degli anni precedenti salvo collegamenti multidisciplinari pertinenti e documentati.

Il primo passo consiste nella verifica puntuale del documento del 15 maggio, che definisce in modo ufficiale gli argomenti effettivamente svolti e costituisce il perimetro entro cui si muoveranno le domande della commissione. Parallelamente, è utile simulare quesiti calibrati sulle abilitazioni specifiche dei docenti presenti, immaginando interrogazioni realistiche e coerenti con le materie di competenza di ciascun membro.

Attenzione particolare va riservata ai criteri di valutazione nazionale: precisione espositiva, capacità di sintesi e padronanza dei contenuti rappresentano le competenze su cui si fonderà il giudizio finale. Un ripasso organizzato e consapevole consente di ridurre l’ansia e dimostrare con serenità la propria preparazione.