Maturità 2026, i criteri per il 100 e lode: 40 crediti, 60 punti alle prove e unanimità della commissione

La lode rappresenta un riconoscimento aggiuntivo al punteggio massimo di 100/100 all’esame di Stato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce tre requisiti che devono sussistere congiuntamente: 40 crediti scolastici pieni nel triennio, 60 punti ottenuti nelle prove d’esame senza ricorrere ai 5 punti bonus e unanimità della commissione.

È fondamentale distinguere tra il 100 raggiunto con l’integrazione del bonus e il 100 e lode conseguito senza alcuna aggiunta. L’utilizzo dei punti bonus esclude automaticamente la possibilità della lode, anche se il totale finale raggiunge comunque il punteggio massimo.

I crediti scolastici: massimali e assenza di arrotondamenti

Il percorso verso la lode parte dal triennio finale. Servono esattamente 40 punti di credito scolastico, distribuiti in 12 punti al terzo anno, 13 al quarto e 15 al quinto. Questa somma deve essere raggiunta attraverso la media dei voti di ciascun anno, senza alcun arrotondamento.

Il Ministero non ammette integrazioni né aggiustamenti per portare lo studente nella fascia superiore: i crediti devono scattare naturalmente dalle valutazioni conseguite. Una media che richieda un “aiutino” per cambiare fascia può precludere tecnicamente la lode, anche se la commissione valuterà caso per caso la linearità del percorso nel triennio.

Le prove d’esame: 20+20+20 senza bonus

Per ottenere la lode è necessario conseguire il punteggio pieno in tutte e tre le fasi dell’esame, per un totale di 60 punti su 60 disponibili. La prima prova scritta di Italiano vale un massimo di 20 punti, così come la seconda prova scritta sulla materia di indirizzo. Il colloquio orale completa il quadro con altri 20 punti.

Il raggiungimento di questo risultato non ammette margini di errore: anche un solo 19 su 20 in una qualsiasi delle tre prove fa decadere matematicamente la possibilità di ottenere la lode, perché non si raggiungono i 60 punti senza ricorrere al bonus. La conquista del punteggio massimo richiede preparazione accademica rigorosa, gestione efficace dello stress e capacità espositive solide, elementi che si misurano concretamente nella resa delle prove e nel colloquio finale.

Il bonus maturità: soglie di accesso e incompatibilità con la lode

La commissione d’esame può assegnare fino a 5 punti bonus agli studenti meritevoli, ma solo se rispettano due condizioni precise: essere stati ammessi con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti nelle prove. Il bonus svolge una funzione compensativa per colmare piccoli scarti.

Per esempio, uno studente con 38 crediti e 59 punti alle prove arriva a 97: la commissione può aggiungere fino a 3 punti per portarlo al 100. Tuttavia, l’uso del bonus esclude automaticamente la lode. La menzione di lode certifica l’eccellenza raggiunta senza integrazioni aggiuntive al punteggio matematico: serve il 100 ottenuto con 40 crediti e 60 punti alle prove, senza alcun aiuto.

I vantaggi: Carta del Merito, Albo e agevolazioni universitarie

Il conseguimento del massimo punteggio porta benefici concreti che vanno oltre il prestigio personale. Gli studenti che ottengono 100/100, con o senza lode, possono accedere alla Carta del Merito, un voucher da 500 euro destinato ai diplomati sotto i 19 anni nell’anno del diploma. Il bonus è cumulabile con la Carta della Cultura Giovani e permette di acquistare libri, biglietti per concerti, cinema, teatro e iscriversi a corsi di formazione.

Chi raggiunge il 100 e lode viene inoltre iscritto all’Albo Nazionale delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Questa iscrizione garantisce vantaggi significativi per il percorso universitario: molti atenei pubblici e privati offrono l’esonero totale o parziale dalle tasse del primo anno per chi si immatricola con la lode. Il Ministero stanzia inoltre premi economici per gli studenti dell’Albo, sebbene gli importi varino annualmente.

L’iscrizione all’Albo costituisce un elemento distintivo nel curriculum, facilitando l’accesso a collegi di merito e percorsi di alta formazione che richiedono profili accademici eccellenti.

Le strategie di preparazione: condotta, interdisciplinarità, gestione dell’orale

Costruire il percorso verso il 100 e lode richiede pianificazione dal terzo anno. Il voto di condotta influisce direttamente sui crediti scolastici, quindi mantenere un comportamento irreprensibile durante tutto il triennio diventa essenziale per non compromettere il massimale dei 40 punti.

Durante le prove d’esame, oltre alla preparazione contenutistica, occorre dimostrare capacità di collegamento interdisciplinare e pensiero critico. Al colloquio orale, la commissione valuta non solo le conoscenze ma anche la maturità espositiva e la sicurezza argomentativa. L’atteggiamento durante tutte le fasi contribuisce a conquistare l’unanimità necessaria per la lode.