Esame terza media 2026, ammissione: i quattro requisiti obbligatori e il ritorno alla condotta in decimi

L’ammissione all’esame di terza media rappresenta uno sbarramento preliminare vincolante, non una semplice formalità burocratica. Il Consiglio di classe valuta l’intero percorso del triennio secondo i parametri del D.Lgs. 62/2017, integrando progressi didattici, competenze trasversali e condotta.

Dal 2026 il ritorno alla condotta espressa in decimi rende il requisito comportamentale ancora più decisivo: senza almeno 6/10 scatta la bocciatura automatica, a prescindere dai risultati nelle materie. Questo sistema mira a garantire che solo gli studenti pronti affrontino le prove finali.

I quattro requisiti obbligatori: frequenza, Invalsi, condotta, sanzioni

Per accedere all’esame di terza media 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito impone quattro vincoli inderogabili, regolati dal D.Lgs. 62/2017. La loro mancata osservanza comporta l’esclusione automatica dalle prove finali, indipendentemente dalla preparazione didattica dello studente.

La frequenza minima: tre quarti del monte ore

Il primo requisito riguarda la presenza fisica in aula: l’alunno deve aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ossia il 75% del totale delle ore previste. Nel conteggio rientrano non solo le assenze intere, ma anche ritardi ed uscite anticipate.

Il Collegio Docenti può deliberare deroghe eccezionali per gravi motivi documentati (patologie, terapie continuative, situazioni familiari critiche), a condizione che i docenti dispongano di elementi valutativi sufficienti per esprimere un giudizio complessivo.

Le prove Invalsi: obbligo di svolgimento, non di risultato

Il secondo vincolo consiste nello svolgimento delle Prove Invalsi di italiano, matematica e inglese, erogate in modalità CBT (computer-based) ad aprile. È fondamentale chiarire che l’obbligo riguarda esclusivamente la partecipazione ai test: l’esito ottenuto non incide sull’ammissione né sul voto finale, confluendo invece nella Certificazione delle Competenze.

In caso di assenza giustificata, l’istituto organizzerà una sessione suppletiva prima della chiusura dell’anno scolastico.

La condotta: sufficienza in decimi e impatto sulla media

Il terzo requisito impone un voto di comportamento non inferiore a sei su dieci. Con la reintroduzione della valutazione numerica della condotta, un 5 in condotta determina la bocciatura immediata, a prescindere dai risultati didattici.

Anche ottenere il minimo indispensabile (6/10) penalizza sensibilmente il voto di ammissione complessivo, riducendo il margine di manovra per raggiungere risultati apicali durante l’esame.

Le sanzioni gravi: quando scatta l’esclusione

Il quarto requisito riguarda l’assenza di sanzioni disciplinari molto gravi. Ai sensi dell’art. 4 del DPR 249/1998, episodi di violenza, bullismo reiterato o condotte che abbiano comportato allontanamenti prolungati dalla comunità scolastica precludono l’accesso all’esame, ribadendo la funzione educativa e civica della scuola prima ancora di quella puramente didattica.

Le insufficienze: criteri per la non ammissione o l’accesso con debolezze

Il sistema scolastico italiano opera una distinzione netta tra carenze disciplinari e lacune didattiche. Un’insufficienza in una o più materie curricolari non comporta l’esclusione automatica dall’esame di terza media.

Il Consiglio di Classe è titolato a valutare ogni singolo caso. Se l’alunno dimostra impegno costante e un percorso in miglioramento, i docenti possono deliberare a maggioranza l’ammissione nonostante i voti insufficienti. La decisione richiede una motivazione formale scritta che documenti le ragioni pedagogiche dell’ammissione.

La non ammissione scatta invece quando si registrano lacune diffuse in molteplici discipline accompagnate da totale assenza di impegno o progressi tangibili nel corso dell’anno. In questo scenario, la ripetizione dell’anno diventa necessaria per consolidare le basi prima del passaggio alle superiori e tutelare il percorso formativo dello studente.

Il voto di ammissione: calcolo, peso del triennio e casi sotto il sei

Il voto di ammissione all’esame di terza media è espresso in decimi e rappresenta una valutazione complessiva dell’intero percorso del triennio, non la semplice media del terzo anno. Il Consiglio di Classe considera i progressi maturati dalla prima media, le competenze trasversali, la maturità critica e, in modo particolarmente rilevante, il voto in condotta.

In casi eccezionali, è possibile assegnare un voto di ammissione inferiore a 6, come un 5, qualora l’alunno presenti insufficienze gravi ma sia comunque ammesso. Questo voto costituisce la base per calcolare l’esito finale dell’esame: la media aritmetica tra ammissione, prove scritte e colloquio orale.

Partire con un voto alto offre un vantaggio strategico concreto, facilitando il raggiungimento di risultati elevati fino al 10 e lode, che richiede l’unanimità della commissione ed eccellenza sia didattica che disciplinare.

I candidati privatisti: domanda, Invalsi e percorso d’esame

Gli studenti che seguono un percorso di educazione parentale devono rispettare un iter amministrativo specifico. La domanda di ammissione va presentata formalmente entro la fine di marzo all’istituto scolastico presso cui intendono sostenere l’esame.

A differenza dei compagni iscritti regolarmente, i privatisti non sono vincolati ai requisiti di frequenza né alla valutazione della condotta durante l’anno, ma devono comunque partecipare alle Prove Invalsi recandosi nella scuola scelta. Una volta ammessi, affrontano il medesimo percorso d’esame: tre prove scritte più il colloquio orale finale.

Le strategie operative: studio costante, dialogo con i docenti, gestione assenze

Raggiungere l’ammissione richiede un approccio metodico lungo tutto il triennio. Mantenere costanza nello studio sin dalla prima media permette di costruire basi solide e di affrontare con serenità gli scrutini finali. Evitare l’accumulo di assenze è fondamentale: pianificare eventuali uscite anticipate o entrate posticipate consente di restare sotto la soglia critica del 25% annuale.

Il dialogo con i docenti rappresenta un altro pilastro strategico. Confrontarsi regolarmente con gli insegnanti aiuta a individuare per tempo le lacune e a intervenire prima che diventino insufficienze gravi. Prepararsi con anticipo alle scadenze chiave—in particolare alle Prove Invalsi di aprile e allo scrutinio di giugno—riduce l’ansia e offre margini per eventuali recuperi.

Mostrare maturità nel rispetto delle regole scolastiche e nell’impegno quotidiano consolida la valutazione del Consiglio di classe, che osserva l’intero percorso. Una preparazione metodica non garantisce solo l’accesso formale all’esame, ma assicura anche la tranquillità necessaria per affrontare prove scritte e colloquio con sicurezza.