Mi ami mi odi, il nuovo singolo di Elodie: testo e significato

Elodie torna a conquistare la scena musicale italiana con “Mi ami mi odi”, il suo nuovo singolo disponibile in radio e nei digital store dal 4 aprile. Il brano, prodotto da Dardust, rappresenta un’ulteriore evoluzione nel percorso artistico della cantante, che continua a sperimentare e superare i confini della musica pop tradizionale. “Mi ami mi odi” anticipa l’atteso album in uscita il prossimo 2 maggio, che promette di mostrare nuove sfaccettature del talento di Elodie.

Il singolo esplora le dinamiche di una relazione complessa, oscillando tra momenti di passione intensa e conflitti emotivi. La protagonista si trova intrappolata in un limbo di sentimenti contrastanti, cercando di comprendere la vera natura del legame con l’altra persona.

Attraverso un mix di sonorità pop, elettroniche e orchestrali, Elodie riesce a comunicare efficacemente questa ambivalenza emotiva, confermando la sua capacità di innovare e influenzare il panorama musicale italiano con un sound sempre più internazionale e personale.

Il testo di “Mi ami mi odi”

Ecco il testo completo del nuovo singolo di Elodie, disponibile in radio e nei digital store dal 4 aprile:

Ti sento anche senza rumore

Bugie con un dolce sapore

In fondo a milioni di sere

Ti sento

Suonare e chiamare il mio nome

Su tasti di un campionatore

Ma forse non voglio sapere

Adesso

Se in giro parlerai di me

Poi di me

Per farti notare solamente

Uomini parlano per me

Come se

Mi leggessero la mente

Ma la mia vita non è

Una premiere di Broadway

Titoli che infamano per due soldi

Tu che riparo sei per me

Sotto la pioggia non mi dici niente

Non capisco se

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla

Sul mio body, body

Bevi, move your body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio

Voguing, voguing

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Volavo via

Sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c’eri più

Mia, solo mia

Non è importato tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Significato di “Mi ami mi odi”

“Mi ami mi odi”, prodotto dall’acclamato Dardust, rappresenta un nuovo capitolo nella costante evoluzione artistica di Elodie. Il brano si distingue per la sua audace fusione di sonorità, dove elementi pop si intrecciano con arrangiamenti elettronici e orchestrali, creando un’atmosfera coinvolgente e contemporanea.

La canzone esplora le complessità di una relazione turbolenta, oscillando tra momenti di intensa passione e profondo conflitto. Al centro della narrazione troviamo la protagonista intrappolata in un limbo emotivo, incapace di decifrare i veri sentimenti del partner – da qui il titolo emblematico che racchiude questa ambiguità: “Mi ami mi odi”.

L’ambientazione notturna del brano diventa metafora di questo stato di confusione e vulnerabilità. La notte si trasforma in un’arena dove il corpo, evocato nel ritornello con il termine “body”, diventa strumento di espressione. Il ballo e in particolare il “voguing” citato nei versi rappresentano una valvola di sfogo, un modo per liberarsi momentaneamente dall’incertezza emotiva.

Con questo singolo, Elodie conferma la sua capacità di superare i confini tradizionali del pop italiano, innovando e influenzando il panorama musicale nazionale. La sua voce versatile si adatta perfettamente alle diverse sfumature del brano, passando da momenti di intimità sussurrata a potenti esplosioni vocali che sottolineano la carica emotiva del testo.

Il nuovo album in arrivo

L’attesa per i fan di Elodie sta per terminare: il nuovo album dell’artista uscirà venerdì 2 maggio 2025. Il disco è già disponibile in pre-order in diverse versioni esclusive per soddisfare tutti i gusti: CD con poster autografato e artwork alternativi, CD standard e vinile, quest’ultimo proposto sia in versione autografata che standard.

A distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione di “Red Light”, la cantante ritorna sulla scena musicale con un progetto ambizioso composto da dodici tracce. Tra queste, troviamo “Dimenticarsi alle 7”, brano già presentato al Festival di Sanremo dello scorso febbraio, insieme a “Black Nirvana” e alla collaborazione con Tiziano Ferro intitolata “Feeling”, oltre alla title track “Mi ami mi odi”.

“Feeling”, prodotto da Golden Years, si distingue per la sua radice nell’R&B contemporaneo e rappresenta un’analisi profonda delle dinamiche relazionali. Come descritto da Ferro stesso, il brano esplora la “psicologia umana” e quella scintilla istintiva che guida le interazioni più complesse. Elodie, dal canto suo, sottolinea come la canzone parli di fragilità, intese non come debolezze ma come elementi che, quando accettati, donano profondità e forza al carattere.

L’artista si prepara a conquistare due dei più importanti stadi italiani con “Elodie The Stadium Show”, evento organizzato da Vivo Concerti che segna un importante traguardo nella sua carriera. L’8 giugno salirà sul prestigioso palco dello Stadio San Siro di Milano, mentre il 12 giugno diventerà la prima donna in assoluto ad esibirsi nello storico Stadio Maradona di Napoli, stabilendo un primato significativo nel panorama musicale italiano.

Gli spettacoli sono strutturati come un viaggio articolato attraverso le diverse sfaccettature artistiche della popstar, suddivisi in quattro atti distinti che esploreranno varie dimensioni della sua personalità e della sua evoluzione musicale. Ad arricchire entrambe le serate sarà la presenza di Nina Kraviz, DJ e produttrice di fama internazionale, che parteciperà come ospite speciale in uno degli atti previsti.

La scaletta includerà naturalmente i suoi successi più amati dal pubblico, ma offrirà anche un’anteprima esclusiva delle nuove canzoni contenute nell’album in uscita, permettendo ai fan di ascoltare dal vivo i brani inediti, incluso “Mi ami mi odi”.