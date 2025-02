Milano-Cortina 2026: chiusura scuole nei comuni interessati?

La Provincia di Belluno sta valutando una significativa modifica al calendario scolastico in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante l’ultima riunione del Tavolo olimpico provinciale, è emersa la proposta di chiudere gli istituti scolastici nei comuni interessati durante il periodo dei Giochi.

Questa decisione strategica mira non solo a gestire efficacemente l’impatto dell’evento sul territorio, ma rappresenta anche un’opportunità unica per il mondo scolastico locale. La misura, che coinvolgerebbe diversi istituti della zona, richiede una attenta pianificazione per bilanciare le esigenze organizzative dell’evento olimpico con il regolare svolgimento dell’anno scolastico.

Dettagli sulla gestione e modifiche del calendario

La proposta di chiusura degli istituti scolastici durante le Olimpiadi invernali 2026 è stata oggetto di attenta valutazione durante l’ultima riunione del Tavolo olimpico provinciale. Il piano prevede di anticipare l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 a settembre, permettendo così di recuperare i giorni che verrebbero persi durante lo svolgimento dei Giochi a febbraio.

Il presidente della Provincia, Roberto Padrin, insieme alla consigliera delegata al turismo Vanessa De Francesch, ha posto l’accento sulla gestione della viabilità come sfida cruciale. “Vanno chiariti diversi aspetti su viabilità e trasporti. Chiederemo a Fondazione Milano Cortina dettagli sul piano di mobilità”, ha specificato Padrin durante l’incontro.

La Regione Veneto sta esaminando attentamente questa proposta, considerando tutti gli aspetti logistici e organizzativi necessari per garantire una transizione fluida. Il coordinamento con la Fondazione Milano Cortina risulterà fondamentale per definire un piano operativo efficace che tenga conto delle esigenze di mobilità e sicurezza durante l’evento olimpico.

Implicazioni per studenti e vantaggi della misura

La chiusura delle scuole durante il periodo olimpico rappresenterebbe un’opportunità unica per gli studenti di vivere in prima persona un evento storico di portata internazionale. Gli alunni potrebbero assistere alle competizioni e immergersi nell’atmosfera dei Giochi, trasformando questi giorni in un’esperienza formativa e culturale significativa.

Gli istituti superiori di Cortina, che includono il liceo artistico e scientifico, l’istituto alberghiero, l’istituto tecnico commerciale e quello per l’insegnamento logistico, potrebbero integrare l’evento olimpico nei propri programmi didattici, offrendo agli studenti la possibilità di partecipare attivamente all’organizzazione e alla gestione delle attività correlate. Questa esperienza diretta permetterebbe ai giovani di sviluppare competenze pratiche e di comprendere meglio la complessità organizzativa di un evento internazionale.