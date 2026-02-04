Milano Cortina 2026, la guida completa: date, cerimonie, sedi e come seguire gli eventi in TV

Il calendario olimpico si articola su tre settimane, con un avvio anticipato rispetto alla cerimonia ufficiale. Le gare preliminari prendono il via il 4 febbraio con curling, hockey su ghiaccio e prove di sci alpino, tutte senza assegnazione di medaglie.

La cerimonia di apertura è fissata per venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 allo Stadio San Siro di Milano, con lo spettacolo che inizierà alle 19:50. Il primo evento da medaglia in programma sarà la discesa libera maschile di sci alpino, prevista per sabato 7 febbraio alle 11:30.

Da quel momento, la competizione entrerà nel vivo con un susseguirsi continuo di gare fino alla cerimonia di chiusura, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona.

La cerimonia di apertura: doppia sede, tema e ospiti

L’edizione 2026 segna una svolta storica: per la prima volta la cerimonia di apertura si sdoppierà, articolandosi in contemporanea tra lo Stadio San Siro di Milano e Cortina d’Ampezzo. Le fasi previste dal protocollo olimpico verranno così distribuite su due location, coinvolgendo anche Predazzo e Livigno.

A Cortina sarà acceso un secondo braciere olimpico, simbolo della distribuzione geografica dei Giochi.

Il tema dominante dell’evento sarà l’armonia, concetto che si declina sia nella connessione tra le diverse sedi sia nella proposta artistica. Tra gli ospiti annunciati figurano Andrea Bocelli, Mariah Carey e Laura Pausini, nomi di spicco che testimoniano l’ambizione internazionale della cerimonia.

La copertura tv e streaming: come seguire i Giochi

Le cerimonie di apertura e chiusura saranno trasmesse su Rai 1, mentre Rai 2 e RaiSportHD ospiteranno le gare del mattino e del pomeriggio. Dal 6 al 22 febbraio, Rai 2 si trasforma nella rete olimpica ufficiale, con 250 ore di diretta quotidiana e quattro TG Olimpici (alle 11.30, 15.30, 17.30 e 19.30).

La programmazione parte alle 8.45 con Mattina Olimpica e si chiude alle 23.30 con Notti Olimpiche, spazio dedicato a commenti, ospiti e highlights.

Per chi preferisce lo streaming, RaiPlay offre accesso gratuito alle dirette live, alle repliche on demand e a contenuti esclusivi. Anche la radio copre l’evento: Rai Radio1, Radio1 Sport e RaiPlay Sound racconteranno i Giochi in tempo reale.

Gli abbonati alle piattaforme a pagamento possono seguire le Olimpiadi su Eurosport, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels. Discovery+ propone due canali lineari dedicati con copertura continuativa dalle 8.00 alle 23.00.

Le discipline in programma e le novità

L’offerta sportiva di Milano Cortina 2026 comprende 16 sport:

Sci alpino

Biathlon

Bob

Sci di fondo

Curling

Pattinaggio di figura

Sci acrobatico

Hockey su ghiaccio

Slittino

Combinata nordica

Short track

Skeleton

Salto con gli sci

Sci alpinismo

Snowboard

Pattinaggio di velocità

La grande novità è rappresentata dallo sci alpinismo, l’unica disciplina al debutto assoluto in questi Giochi. Il programma prevede tre prove: sprint maschile, sprint femminile e staffetta mista.

Accanto a questa prima volta, il Comitato Olimpico ha introdotto altre specialità inedite: il doppio femminile nello slittino, il trampolino lungo femminile nel salto con gli sci e la gara a squadre miste nello skeleton, ampliando così la partecipazione femminile e promuovendo format inclusivi.

Le sedi di gara: il quadrilatero alpino e i poli cittadini

Milano Cortina 2026 si caratterizza per una distribuzione territoriale senza precedenti nella storia olimpica italiana. Accanto alle città-simbolo dell’evento, il programma coinvolge Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva, disegnando un percorso che attraversa tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Questa configurazione

Gli azzurri da seguire: discipline e obiettivi

L’Italia si presenta a Milano Cortina 2026 con un gruppo di atleti di punta distribuito su diverse discipline. Nello sci alpino spiccano Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe protagoniste della velocità e delle gare tecniche, mentre nella discesa maschile i riflettori saranno puntati su Dominik Paris e Giovanni Franzoni, già accreditati tra i favoriti per il podio.

Nel biathlon l’attenzione si concentra su Dorothea Wierer, all’ultima partecipazione olimpica prima del ritiro, e su Lisa Vittozzi, in corsa per il podio nelle prove individuali. Nello snowboard le speranze azzurre si affidano a Maurizio Bormolini e Michela Moioli, esperti delle specialità tecniche.

Infine, nel pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto rappresenta l’uomo da battere nei 10.000 metri, con ambizioni concrete di medaglia.

Le variazioni di palinsesto: cosa cambia in tv

La cerimonia inaugurale del 6 febbraio comporta modifiche significative alla programmazione televisiva nazionale. Su Rai 1, l’evento serale sostituisce l’appuntamento consueto con “Affari Tuoi” e “Cinque Minuti”.

Su Rai 2, programmi come “Ore 14” e “Bella Ma’” entrano in pausa temporanea fino alla conclusione dei Giochi.