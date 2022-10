Una cassa Bluetooth che ti fa saltare sul posto quando metti play. Successone assicurato se stai cercando un’esperienza da concerto quindi non perdere la tua occasione di portarla a casa con soli 17€.

Come fare? Apri Amazon, spunta il coupon in pagina e aggiungila al carrello. Prezzo minimo per un prodottino promosso a pieni voti, dai uno sguardo alle recensioni.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Cassa Bluetooth eccezionale, quella che devi avere a tutti i costi

Questa cassa Bluetooth non ti delude né ora né mai. Piccola e perfetta da avere sempre dietro, la puoi abbinare a tutti i dispositivi che vuoi senza alcun problema, dopotutto la tecnologia 5.0 è quella vincente.

Con una qualità audio pazzesca, bassi che suonano potenti ed effetto 3D persino, che altri dubbi puoi avere? Conta che se vuoi hai a disposizione anche l’entrata mediante cavo audio o uno slot per inserire una scheda TF così ascolti anche in modalità offline i tuoi brani preferiti.

Di cosa ti preoccupi? In termini di autonomia non ci sono bassi. Con una batteria da 1500mAh la utilizzi anche una mattinata intera senza interruzioni.

E per finire ti dico che tra le altre caratteristiche non mancano: controlli touch, microfono integrato e radio FM.

Porta a casa la tua cassa Bluetooth ora e senza aspettare un giorno in più. Collegati su Amazon per approfittare della promozione, spunta il coupon in pagina ed il gioco è fatto. Ecco che acquisti il tuo gioiellino con soli 17,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.