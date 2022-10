Ti sembrerà assurdo ma quando Amazon mette qualcosa in promozione non lo fa scherzando. Esempio lampante Echo Dot di 3a generazione che ora è in sconto e ti offre la possibilità di introdurre a casa Amazon Alexa concludendo praticamente un affare.

Grazie al ribasso del 64% non hai praticamente un minuto da perdere quindi portati avanti e collegati immediatamente: con soli 17,99€ esaudisci i tuoi desideri. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie all’abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Echo Dot di 3a generazione: il più geniale da avere in casa

E’ vero, Amazon ne ha diversi di dispositivi in gamma ma fattelo dire: per me Echo Dot di 3a generazione rimane il più geniale. Magari ti starai chiedendo il perchè ma guardalo e capirai. Piccolo ma funzionale ai massimi livelli, lo puoi mettere dove vuoi in casa e ti darà sempre grandi soddisfazioni.

Al suo interno non puoi trovare altro che Amazon Alexa, l’assistente che ti aiuta nella vita quotidiana. Cosa puoi fare?

Fissare timer e sveglie;

e gestire i dispositivi intelligenti;

ascoltare musica, podcast e audiolibri;

e installare skills per rendere l’utilizzo ancora più personalizzato.

Queste sono alcune delle potenzialità di questo dispositivo, ma stai sicuro che una volta che inizierai ad utilizzarlo non potrai più farne a meno.

In più mi sa che sia ovvio a questo punto dei fatti, ma Echo Dot ha una straordinaria cassa integrata al suo interno che non scende a compromessi. Nel caso tu fossi in cerca di qualcosa di più forte, va bene comunque: attacca un altoparlante esterno e vai alla grande.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo Echo Dot di 3a generazione su Amazon a soli 17,99€. Con un ribasso del 64% lo porti a casa a prezzo più che ridotto, più che dimezzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.