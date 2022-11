Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un videogioco di una delle saghe più famose e longeve della storia. Stiamo parlando di Assassin’s Creed, più nello specifico del capitolo Valhalla nella versione per PlayStation 4, che ora potrete acquistare a 18,99€, andando a risparmiare un buon 24% sul prezzo iniziale.

Per chi ancora non lo conoscesse, questo capitolo della serie è ambientato nel mondo vichingo della Norvegia antica. Preparatevi a lanciare assalti su larga scala contro le truppe e le fortezze sassoni per tutta l’Inghilterra. Guida il vostro clan in attacchi a sorpresa dalla vostra nave, razziate i territori nemici e offrite le ricchezze depredate alla vostra gente.

Il nuovo sistema di combattimento di Assassin’s Creed Valhalla vi permetterà di stringere in ciascuna mano un’arma diversa, che sia un’ascia, una spada o uno scudo. Potrete rivivere lo spietato stile di combattimento dei vichinghi in maniera molto realistica e precisa.

Preparatevi a navigare dagli scoscesi e misteriosi fiordi della Norvegia fino agli incantevoli, ma minacciosi, regni d’Inghilterra e oltre. Vivrete la vita dei vichinghi a pieno: pesca, caccia, bevute da competizione e tanto altro vi aspettano per un’immersione totale.