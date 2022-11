Siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless di qualità, ma vorreste evitare di dover spendere centinaia e centinaia di euro per delle top di gamma? Oggi allora potrebbe essere il vostro giorno fortunato allora. Amazon ha infatti messo in sconto le TicPods 2, che ora potrete acquistare a 21,24€, invece di 59,99€, andando a risparmiare un bel 65% sul prezzo iniziale.

Grazie alla tecnologia contenuta in questi auricolari wireless godrete di una connessione bluetooth 5.0, fino a 10 m di distanza, incredibilmente stabile e veloce. Inoltre, grazie al loro chipset di Qualcomm, riducono al minimo la latenza per garantirvi una trasmissione di qualità elevata.

Queste TicPods 2 godono di un’ottima batteria che vi permetteranno di riprodurre brani continuativamente fino a 4 ore, con la possibilità di ricaricarli nella loro basetta fino a 5 volte prima di doverla collegare alla spina. Inoltre quest’ultima gode della ricarica rapida tramite spinotto USB-C, una carica di 5 minuti fornisce fino a 1 ora di riproduzione.

Questi auricolari sono ovviamente dotati di comandi tattili veloci da poter eseguire: doppio clic per riprodurre il brano successivo o riagganciare una chiamata. Tenete premuto per due secondi per attivare l’assistente vocale o rifiutare una chiamata. Scorrete su e giù per aumentare/ridurre il volume.