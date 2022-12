Voglia di un buon caffè a casa, ma avendo una macchina affidabile che non costi troppo? Ecco l’offerta per le vostre esigenze su Amazon. Bialetti Caffè Espresso è una delle macchine più vendute sul noto e-commerce, ma come sapete, questa azienda è un marchio di garanzia in questo settore. Oggi c’è uno sconto interessante del 20% per quanto riguarda questo dispositivo, che porta il suo prezzo a soli 54,90 €.

Bialetti Caffè Espresso: il giusto risveglio per la giornata universitaria

Bialetti Caffè Espresso è stata pensata per chi vuole gustare anche a casa il vero espresso italiano; Piccola, elegante e compatta, adatta per ogni cucina. Questa macchina automatica vi consente di scegliere il vostro caffè lungo o corto e personalizzare la quantità di erogato in tazza grazie al sensore Flow Meter. L’espresso è come al bar, cremoso ed omogeneo grazie alla pompa a 20 bar e Il sistema Thermoblock che offre sempre un’ottima temperatura per il caffè.

Bialetti Caffè Espresso è compatta e capiente, adatta per ogni spazio, ma dotata di un serbatoio da 0.5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule, prima di essere svuotato. Linee eleganti, attenzione ai dettagli e poggia tazza rimovibile, potete acquistare questa macchina scegliendo tra una marea di colorazioni disponibili, in modo tale da poter rispettare l’arredamento nella vostra cucina. Lei funziona esclusivamente con capsule in alluminio.

Questa offerta è davvero interessante, acquistate subito la Bialetti Caffè Espresso a soli 54,90 €. Inoltre vi ricordiamo che grazie alla politica resi di Amazon, avete 30 giorni dalla date dell’acquisto, per decidere se volete tenere il prodotto oppure no. Se deciderete di effettuare il reso, per un qualsiasi motivo, verrete rimborsati del 100%. Insomma con Amazon siete soddisfatti o rimborsati. Sbrigatevi perché sono rimasti pochi pezzi a disposizione a questo prezzo.