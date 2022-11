Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte per il Black Friday un dispositivo davvero interessante. Stiamo parlando di una cassa speaker bluetooth portatile di Bang & Olufsen, che ora potrete acquistare a 149,00€, invece di 199,00€, andando a risparmiare ben il 25% sul prezzo iniziale. Che di questi tempi non fa mai male.

Questo piccolo altoparlante (‎8.13 x 8.13 x 12.7 cm), dal peso di unicamente 650 g, è perfetto per poter essere portato in giro ovunque vogliate. Grazie infatti alla capienza della sua batteria, riuscirete ad ottenere tranquillamente fino a 27 ore di autonomia per riprodurre tutti i vostri brani o podcast preferiti. Oltre ovviamente alla comoda tracolla in dotazione per il trasporto.

La cassa speaker bluetooth di Bang & Olufsen inoltre, è dotata di un audio a 360 gradi e bassi sorprendentemente profondi, per godervi a pieno il suono in qualunque circostanza. La robustezza dei materiali poi fa sì che non dobbiate mai temere di danneggiarla, ma potreste portarla con voi come compagna di viaggio anche in escursioni e altri sport all’aperto.

Senza considerare il fatto che questo altoparlante è non solo resistente alla polvere grazie alla sua struttura, ma anche impermeabile (nel caso di piogge o simili). Se vi piace viaggiare non potrete farne a meno.