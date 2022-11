Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un piccolo oggetto che potrebbe rivoluzionare il vostro modo di guardare la televisione. Parliamo del Chromecast, un dispositivo che vi permetterà, nel caso il vostro non lo sia, di trasformare il televisore in una smart tv. Adesso lo potrete acquistare a 29,99€, invece dei soliti 39,99€.

Grazie a questo dispositivo avrete a disposizione un’intera home in cui poter riunire insieme tutte le vostre applicazioni di streaming (e di molto altro anche) preferite. Il tutto controllabile tramite il pratico telecomando che sarà dotato anche di due grandi pulsanti che vi apriranno direttamente YouTube o Netflix.

Inoltre con questo Chromecast di Google riceverete consigli personalizzati in base ai vostri abbonamenti, alle vostre abitudini di visualizzazione e ai contenuti di vostra proprietà, in modo da personalizzare totalmente la vostra schermata. Potrete anche creare un profilo per bambini per guardare solo contenuti adatti a loro.

Con il controllo genitori infine potrete impostare anche il tempo di visualizzazione e l’ora massima in cui poter vedere la televisione prima di andare a dormire. Il futuro sarà nelle vostre mani ad un prezzo decisamente irrisorio.