Le cuffie bluetooth sono ormai sdoganate, e si riescono a trovare davvero di tutti i tipi e prezzi possibili. Dal momento che potrebbe essere un po’ confusionario per una nuova persona provare a capire quale sia il modello migliore, oggi vogliamo provare ad aiutarvi. Amazon infatti ha messo in sconto un paio di cuffiette di Aelbony, che ora potrete acquistare a 14,99€. Per attivare lo sconto, dovrete attivare il coupon che trovate dentro l’articolo.

Partiamo subito elencando uno dei primi pregi di questi auricolari, ovvero la capienza della batteria. A massima carica, infatti, queste cuffie possono arrivare fino a 40 ore di riproduzione, con solamente un’ora di ricarica massima necessaria. Oltretutto, grazie al display LED, potrete monitorare costantemente lo stato della batteria senza problemi.

Un altro enorme pregio di queste cuffie bluetooth si trova nella connettività. Utilizzando un sistema 5.3, infatti, vi garantiranno non solo una connessione più rapida e stabile, ma ridurranno enormemente il consumo di batteria necessario a tenerle accese. Oltre ovviamente ad permettervi un suono più pulito sia in entrata che in uscita.

Grazie infine allo smart touch, potrete gestire tutta la riproduzione in qualunque momento senza mai il bisogno di dover prendere il cellulare in mano. Con questo sconto questo prodotto riesce ad avere un rapporto qualità prezzo davvero ottimo, vi consigliamo di tenerlo d’occhio.