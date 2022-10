Regala a un piccolo allenatore che vuole girovagare per il mondo lanciando la sua sfera pokè mentre ascolta la sua personale colonna sonora con queste meravigliose Cuffie Wireless a tema Pokémon di OTL Technologies.

Le trovi in offerta ora su Amazon a soli 35,09€ grazie alla promozione in corso che ti permette un risparmio del 12% sul prezzo totale del prodotto. Completa ora l’acquisto.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica promozione e acquistale subito grazie al tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverle a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Le cuffie wireless perfette per le sue avventure: Pokémon non si smentisce

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie adatte per i tuoi piccoli allenatori, allora queste Cuffie Wireless a tema Pokémon saranno più che perfette. Naturalmente posso essere collegate anche alla loro Nintendo Switch, per poterle utilizzare basterà accoppiarle al suo dispositivo, tramite il Bluetooth ricordandogli di rimanere entro 10 metri per non perdere il segnale.

Queste cuffie hanno una capacità di autonomia di ben 30 ore con una carica completa. Compreso nel prezzo troverai un cavo di ricarica USB e un manuale dell’utente. Con il loro design queste cuffie risultano flessibili e molto comode grazie anche ai ampi padiglioni imbottiti che permettono un giusto avvolgimento dell’orecchio. Inoltre sono dotate di Safe volume control che impostano un controllo sicuro del volume limitato fino a 85 dB per renderle sicure per i più piccoli.

Non perdere altro tempo e acquista queste fantastiche Cuffie Wireless a tema Pokémon di OTL Technologies a soli 35,09€ grazie allo sconto del 12% su Amazon. Potrai riceverle a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia grazie al tuo servizio in abbonamento Amazon Prime.