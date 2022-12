Tra le centinaia e centinaia offerte che ogni giorno appaiono su Amazon, e che noi puntualmente analizziamo, ne abbiamo trovata una che potrebbe sicuramente allettarvi. Stiamo parlando dell’Echo Show 10, lo schermo intelligente di terza generazione di Amazon, che ora potrete acquistare a 189,99€, risparmiando così un ottimo 24% sul prezzo iniziale di 249,99€.

Per chi non conoscesse questo tipo di tecnologia, sappiate che si tratta appunto di un piccolo monitor che, tramite le sue incredibili funzioni, vi renderà la vita estremamente più comoda. Per esempio potrete utilizzarlo mentre siete in cucina per seguire una ricetta, o magari per guardare la vostra serie tv preferita mentre avrete le mani occupate.

Infatti questo Echo Show 10, proprio come i suoi predecessori, è dotato di comandi vocali collegati direttamente con Alexa, il famoso assistente di Amazon. Oltre ovviamente anche a tutte le altre app proprietarie del sito di e-commerce, come per esempio Amazon Photos, con il quale potrete rivivere in ogni momento i vostri ricordi migliori.

Infine potreste usare questo incredibile schermo intelligente anche per effettuare delle videochiamate con i vostri parenti e amici. Grazie allo schermo da 10 pollici in HD e al movimento automatico che seguirà il vostro volto, potrete essere sempre al centro del monitor e vedere tutti i dettagli di chi vi sta chiamando.