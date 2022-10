Siete dei collezionisti di Funko Pop? Amazon ha pensato anche a voi mentre preparava le sue Offerte Esclusive Prime, decidendo di mettervi a sconto appunto un Funko Pop di Will, protagonista della famosa serie Netflix Stranger Things, che adesso può essere acquistato a 33,99€, invece di 40,00€, un bel risparmio del 15%.

Questa statuina raffigura Will nel sottosopra, la famosa versione alternativa e oscura di Hawkins, mentre è nella soggiorno della sua casa, con al muro le famose lettere scritte da sua madre per provare a comunicare con lui quando scomparve. Di sicuro i fan più accaniti si ricorderanno quella scena incredibile e piena di pathos.

Questo Funko Pop di Will fa parte di una collezione del marchio appunto sui personaggi della famosa serie tv targata Netflix. Come potete vedere sono 4 figure, due ambientate nel mondo reale e due nel sottosopra, una per Will, una per il demogorgone, una per Undici e una di cui ancora non sappiamo l’identità ma che potrebbe essere Hopper.

Gli appassionati ed i collezionisti non potranno di certo farsi scappare questa super offerta vista la particolarità di queste statuine.