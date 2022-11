Se sei un amante del caffè e ti piace gustarlo proprio come al bar, allora non perderti quest’offerta incredibile di Amazon. Metti subito nel tuo carrello la macchina da caffè Gaggia a soli 59,99 euro, invece che 115 euro.

Con questo ribasso del 48% avrai un risparmio di ben 55 euro. Soprattutto metti le mani su un elettrodomestico splendido. Con questa macchina riuscirai a fare un caffè espresso buonissimo, usando sia quello macinato che le cialde, in base alle tue preferenze. Inoltre potrai anche farti un buon cappuccino, grazie all’erogatore di vapore incluso. Un 3 in 1 spettacolare da non farsi scappare assolutamente.

Gaggia: la macchina da caffè per tutti i gusti

Il design compatto la rende perfetta anche se non hai molto spazio in cucina. È dotata di diversi dispositivi che ti garantiranno un’ampia versatilità. Avrai a disposizione due filtri per il caffè macinato, uno per una tazza e un altro per due tazze. Il terzo filtro invece è adatto per le cialde di carta monoporzione. Godrai di un caffè buono proprio come quando lo bevi al bar.

Oltre a questo avrai la possibilità anche di scaldare le tue bevande come tè o cioccolata, oppure fare una buona schiuma per il cappuccino. Tutto questo grazie alla lancia che eroga vapore. Ha dei semplici comandi molto intuitivi. Ti basterà girare la manopola da una parte o dall’altra per scegliere se usare il vapore o se fare il caffè. I LED ti indicheranno quando la macchina è pronta per essere utilizzata.

Affrettati perché un’offerta del genere è destinata a durare pochissimo. Se non vuoi rischiare di perderla vai adesso su Amazon e acquista la tua macchina da caffè Gaggia a soli 59,99 euro, invece che 115 euro. Se la ordini oggi la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.