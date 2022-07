Sì, avete letto bene. Harry Styles, ex membro della band dei One Direction ed oggi cantante di fama mondiale – sarà “studiato all’Università. Sta per diventare oggetto di un modulo universitario presso la Texas State University, la quale ha confermato che introdurrà la materia nella primavera del 2023. Il corso si intitolerà “Harry Styles And The Cult Of Celebrity: Identity, The Internet And European Pop Culture“, e vedrà gli studenti alle prese con lo studio dell’artista e del suo impatto sull’industria in relazione alle “questioni di genere e sessualità”.

Sarà il professore associato di storia digitale, Louie Dean Valencia, a tenere il corso dedicato al cantante di “As it was”. Lo stesso, non riuscendo a frenare l’entusiasmo, l’ha anche condiviso sul proprio profilo Twitter.

It’s official, official. I’m teaching the world’s first ever university course on the work of #HarryStyles is happening Spring 2023 at @TXST University (see description).

This is what tenure looks like. Let’s gooooo! 😊 pic.twitter.com/1z3vMZoxRV

— Louie Dean Valencia (@BurntCitrus) July 16, 2022