Probabilmente è l’incubo di molti quello di non riuscire, per qualsivoglia motivo, ad essere presenti il giorno del proprio esame, sia esso di scuola media o superiore. Forse è ancora peggio del pensiero di fare scena muta all’esame. E’ proprio questo che stava per accadere a Matteo, un ragazzino di 14 anni che vive a Bolzano, che dopo essersi svegliato, preparato e dopo aver messo lo zaino in spalla, stava per uscire di casa per andare a sostenere la prima prova scritta dell’esame per la licenza media. Ma qualcosa è andato storto, e poteva veramente impedire al ragazzino di sostenerlo. Ma cosa è successo?

Il portone non si apre: rischia di non sostenere l’esame

Come spesso accade nei film – o negli incubi più inquietanti – il portone di casa non si apriva. A nulla sono valsi i tentativi del ragazzo che ha anche fatto ricorso all’intervento di un servizio chiavi. Dapprima ci ha provato il padre, poi è intervenuta la madre cercando di aprire il portone con un altro mazzo. Anche un vicino di casa ha dato il suo contributo nel vano tentativo di aprire il portone incriminato da fuori. Sì, perché poteva anche trattarsi di un difetto della serratura dall’interno. Ma ancora una volta niente.

In tutto questo, ovviamente, il tempo scorreva veloce, e l’agitazione cresceva sempre più. Così come diminuiva la speranza di riuscire ad uscire di casa in tempo. E’ in questo momento che i genitori del ragazzo decidono di avvisare la scuola per avvisare del ritardo di Matteo, con quella che sembra essere una scusa. Ed invece è tutto vero.

Matteo esce di casa sull’autoscala dei pompieri

Una volta capito che non sarebbe stato in grado di farlo da solo, e che rischiava veramente di non arrivare a scuola, i genitori hanno seguito il consiglio di un professore della scuola di Matteo, hanno chiamato i pompieri. Questi sono intervenuti nel giro di 10 minuti, hanno fatto scendere il ragazzo in strada con l’autoscala. Portando a compimento un salvataggio insolito che ha permesso allo studente di non perdere un appuntamento così importante.

Inutile descrivere lo stupore della gente che si trovava nei dintorni alla vista di questo singolare intervento. Un ragazzino fatto scendere da casa addirittura con un’autoscala, come fosse una star. Per la serie tutto è bene quel che finisce bene, Matteo ha potuto partecipare regolarmente alla prova scritta. Ed il suo esame è stato salvo.

