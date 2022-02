L’esame di terza media 2022 si svolgerà in una data compresa tra la fine delle lezioni e il 30 giugno: mancano quindi 4 mesi alla prima tappa formativa della tua vita. Sarà suddiviso in 2 prove scritte (matematica e italiano) e un orale che avrà inizio con la discussione di una tesina.

Fondamentale sarà iniziare con il piede giusto: se discuti in modo esauriente un elaborato originale, ti faranno poche domande e potrai gestire bene ogni momento dell’ultima prova aggiudicandoti il voto che sogni. Se, viceversa, scegli una tesina molto comune rischierai che qualcuno prima di te abbia affrontato lo stesso argomento e le domande si moltiplicheranno. La preparazione è importante ma bisogna anche giocare d’astuzia. Ecco perché qui ti proponiamo una tesina originale da cui partire per attirare l’attenzione della commissione: l’argomento è il vento.

Tesina Esame Terza Media 2022 sul vento: collegamenti

Se hai scelto il vento come argomento della tua tesina, ti consigliamo di puntare prima di tutto su un’impaginazione grafica originale. Usa power Point o Canva e cerca di spiegare perché hai scelto questo argomento: in che modo il vento ti affascina e in che modo è legato al tuo percorso o ad un ricordo della tua vita. Per quanto riguarda i collegamenti invece, ci pensiamo noi!

Ecco tutte le connessioni che puoi portare all’esame di terza media 2022 con una tesina sul vento: