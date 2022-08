Mentre era intenta a tenere la propria lezione, un inatteso ospite è entrato in classe. Ed è così che la professoressa Karine Ribeiro, una appassionata docente ma allo stesso tempo una bella persona, si è ritrovata un cagnolino tra i banchi. La donna, anziché scacciarlo via infastidita ha dapprima cercato il proprietario. Non trovandolo, lo ha preso in braccio, continuando a spiegare agli alunni la lezione che stava tenendo fino a qualche minuto prima. Non solo: durante la lezione si è anche seduta alla cattedra, e sulle sue ginocchia il cane si è acquietato, rimanendo tranquillo durante la spiegazione.

Insegnante tiene lezione con cane in braccio

Karine Ribeiro è un’insegnante originaria di Rondonópolis, Mato Grosso, che si è da poco trasferita a Cruz Alta, Rio Grande do Sul, dove insegna in quattro istituti della città. Intervistata da una testata locale, ha dichiarato che alla vista dell’animale ha chiesto se appartenesse a qualche suo alunno. Alla risposta negativa gli si è avvicinato e lo ha preso in braccio. “Era molto tranquillo sulle mie ginocchia.” ha aggiunto.

La scena, piuttosto insolita e di sicuro tenera, è stata immortalata da uno degli studenti, che ha poi voluto condividerla sui social. Il post, come prevedibile, è diventato virale in pochissime ore con tantissimi commenti. A quanto pare, la professoressa non è la sola ad aver vissuto una simile avventura in un contesto scolastico, e difatti in molti hanno voluto condividere la propria testimonianza.

Di chi era il cane entrato in classe?

Bene, ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Di chi era il cane, e come ha fatto ad entrare in classe? Dopo un giro di domande tra gli studenti delle altre classi si è scoperto che sì, il cucciolo aveva un padrone, e che si trattava di un ragazzo che frequenta la scuola. Il cane lo accompagna tutte le mattine e lo aspetta fuori dall’istituto fino al suono della campanella.

Chissà che avere un cane in classe possa essere di aiuto. E’ un pensiero comune che, in determinate circostanze, un cane possa fare cose ben più potenti di quanto possa fare un professore. Specie quando gli studenti sono frustrati, o hanno passando una brutta giornata, gli animali possono aiutarli a gestire le proprie emozioni in modo molto diverso, ma sicuramente utile.

