Sono ormai anni che è spopolata la moda delle Instax, le macchine fotografiche che, prendendo spunto dal famoso modello di fotocamere del passato, riescono a stampare subito le foto scattate. Se ancora non ne possedete una questo potrebbe essere l’articolo giusto per voi. Amazon ha messo in offerta la Instax Mini 11, che adesso potrete acquistare a 68,00€, invece di 89,99€

Per quei pochi che ancora non le conoscessero, questo tipo di fotocamere sono molto caratteristiche. Infatti, grazie alla loro tecnologia e a delle cartucce particolari, riescono a creare istantaneamente delle piccole foto non appena avrete scattato. Permettendovi quindi di avere tanti piccoli ricordi con un’estetica vintage, da poter attaccare ovunque vogliate.

Negli anni Fujifilm ha migliorato molto questo prodotto, arrivando a rendere la Instax Mini 11 davvero un piccolo capolavoro non solo estetico, ma anche tecnologico. Infatti non solo è stata implementata la lente macro, utile per fare dei selfie, ma è stata migliorata anche la tecnologia che permette alla fotocamera di riconoscere l’ambiente e regolare al meglio l’esposizione per scattare.

Ora che è stata messa in sconto di quasi il 25% potrebbe essere davvero il momento migliore per regalarsi un piccolo gioiellino, oppure preparare una bellissima idea regalo per una festa o ricorrenza imminente.