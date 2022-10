Oggi vi mostreremo un prodotto per tutti coloro che amano rendere tutto collegato e aesthetic. Amazon ha infatti messo in sconto un set di lampadine smart LED, collegabili con Alexa, che ora potrete acquistare a 46,99€ (7,83€ a unità), a cui però potrete applicare un coupon offerta del 40% direttamente dalla pagina.

Queste luci sono dinamiche, permettendovi, collegandole e utilizzando l’app dedicata, di variare totalmente il mood e l’atmosfera della stanza in qualunque momento. Inoltre l’illuminazione andrà a ritmo con la musica che metterete, ottimo per fare feste e non doversi preoccupare di modificare continuamente l’intensità della luce.

Potrete personalizzare tutti gli effetti luminosi, scegliendo tra 16 milioni di colori, temperature di colore e stili diversi per creare il vostro colore ideale. Queste lampadine smart inoltre sono totalmente compatibili con Alexa e con Google Assistant, permettendovi di avere un sistema totalmente centralizzato e comodo da usare anche con i comandi vocali.

Le lampadine smart dispongono, infine, di 26 modalità di scena e 4 categorie: natura, vacanza, vita, emozione. È possibile cambiare la luce in base alla scena e all’umore per regalarsi un’esperienza di illuminazione davvero fantastica.