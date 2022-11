Continuano i super sconti in occasione del Black Friday, e su Amazon le offerte non mancano di certo. Tra le centinaia che sono apparse oggi, vi vogliamo mostrare una di quelle che ci è parsa più interessante. Si tratta di un set Lego Art con Motivi Floreali, che ora potrete acquistare a 48,99€, invece di 69,99€. Un ottimo sconto del 30%.

Questo set 3 in 1 da 2.870 pezzi include anche 6 basi Lego per i mattoncini, una cornice costruibile, una tavolozza di colori, un rimuovi mattoncini, e 2 ganci. Esatto, avete letto bene, infatti la scatola conterrà mattoncini per poter creare fino a 3 tavole diverse, così che possiate scegliere quella che più preferite in base al vostro mood (oppure appenderli tutti e 3).

Ovviamente non dovrete per forza seguire i disegni suggeriti, la bellezza di questi set Lego Art sta nel fatto che sarete voi a scegliere come disporre i vari pezzi. L’unico limite che avrete sarà la vostra fantasia.

Che si tratti di un regalo per voi, o che vi stiate preparando per il Natale che ormai è alle porte, i set Lego riescono sempre ad accontentare e a mettere d’accordo tutti, dai più grandi ai più piccoli.