Un’altra pericolosa lite tra studenti si è consumata davanti scuola qualche giorno fa. Siamo in Sardegna, precisamente a Cagliari. Qui, due ragazzi minorenni hanno iniziato a litigare fino a quando uno dei due ha tirato fuori un coltello. Le cose sarebbero potute finire veramente male se non fosse che, ad un certo punto, ad intervenire è stato un genitore che si trovava proprio sul luogo dello scontro. Scongiurando, così, il peggio.

Lite con coltello tra studenti davanti scuola

I fatti si sono svolti lo scorso 19 novembre, sabato mattina, al termine delle lezioni. Suonata la campanella, gli studenti hanno come di consueto preso libri e zaini e si sono diretti verso l’uscita. Qui, però, tra due ragazzi tra cui evidentemente non correva buon sangue, sarebbe scoppiato dapprima un diverbio, poi una lite. I due sono perfino arrivati alle mani mentre si trovavano di fronte al cancello di ingresso della loro scuola. Ma, dalle mani, uno dei due è passato addirittura ad un coltello, che presumibilmente aveva già dietro con sé. Lo ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni e lo ha puntato contro il rivale. Sono seguiti istanti di paura tra i presenti, più che altro per ciò che sarebbe potuto succedere di lì a breve, una ferita o anche qualcosa di più.

La denuncia della madre e l’inizio delle indagini

Fortunatamente è intervenuto un genitore che, come tanti altri, era in attesa che i suoi figli uscissero da scuola. Con prontezza si è frapposto tra i ragazzi che stavano litigando provocando la fuga di quello armato, che ha gettato il coltello per terra ed è poi fuggito via. Naturalmente l’episodio non è passato inosservato. Oltre ad essere stato visto da diversi testimoni per via del momento nel quale si è svolto, ovvero l’uscita da scuola, è stato segnalato dalla madre del ragazzo che era stato minacciato con il coltello. Questa ha sporto denuncia presso la vicina questura facendo scaturire l’inizio delle indagini da parte delle forze dell’ordine. La pattuglia della Squadra Volante arrivata sul posto ha raccolto numerose testimonianze e individuato i due protagonisti della vicenda nonostante il ragazzo armato sia scappato. Le sue generalità sono ora note alla polizia, che adesso dovrà chiarire le cause della lite e verificare le responsabilità del ragazzo armato di coltello.

