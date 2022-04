Si torna, purtroppo, a parlare di bullismo a scuola. Questa volta, ad esserne vittima è stata una 15enne di Parma. La ragazzina è stata insultata e minacciata con un coltello a serramanico, che tre suoi coetanei le hanno puntato all’altezza dello stomaco. Molto spavento per la ragazzina, che inizialmente aveva deciso di non raccontare a nessuno quanto accaduto.

15 picchiata e minacciata con un coltello

E’ successo a Parma intorno alle 13,30, alla fine delle lezioni di una giornata che sembrava uguale alle altre. Eppure, qualcosa deve essere successo, perché da una semplice discussione scaturita in classe, a quanto pare per futili motivi, la ragazzina è stata presa di mira e picchiata da tre studenti (la cui età è compresa tra i 15 ed i 17 anni) dello stesso istituto. In particolare, sarebbe stata colpita da un primo pugno mentre era impegnata a preparare lo zaino per andare a casa.

Inizialmente, la giovane era in qualche modo riuscita a calmare i tre, poi la situazione è precipitata: una volta usciti dall’aula, hanno fatto ricorso ad un coltello a serramanico per spaventarla. Ad essere stato insultato sarebbe stato anche il fidanzato della ragazza, non presente fisicamente in quanto stava seguendo le lezioni da casa. La situazione è rientrata all’uscita da scuola, dove ad attendere la studentessa c’era la madre, che era lì per riportarla a casa. Ed alla quale, evidentemente, la figlia non ha raccontato nulla di quanto le era appena accaduto.

15 picchiata, la denuncia

L’aggravante, in tutta la vicenda, è il ricorso al coltello, che i tre avrebbero usato solo per minacciare la studentessa e che avrebbero poi fatto sparire. La vicenda era finita lì, se non fosse che proprio il fidanzato della 15enne – anch’esso in qualche modo coinvolto – si sarebbe premurato di confidare al padre della vittima quanto successo. Ciò non solo al fine di proteggere la fidanzata, ma anche di evitare che l’aggressione potesse ripetersi in futuro.

La ragazza, infatti, si era chiusa in se stessa con l’intenzione di non volerne parlare con nessuno. Da lì a contattare i carabinieri il passo è stato breve. Così, dopo essersi recati al comando ed aver denunciato quanto accaduto, sono subito iniziate le indagini. Indagini dalle quali, accertati i fatti ed appurate le responsabilità, i militari hanno denunciato i tre quali presunti autori delle percosse e minacce nei confronti della giovane studentessa di Parma.

