Se avete un iPad Pro, non potete perdere per nessun motivo al mondo questo fantastico accessorio che trasforma il vostro tablet in un laptop. Stiamo parlando del Logitech Combo Touch, quindi stiamo parlando di un accessorio di straordinaria qualità, oggi in super offerta a soli 112,99 €, grazie a uno sconto FOLLE del 51%.

Logitech Combo Touch: l’accessorio che non sapevate di aver bisogno

Ecco perché Logitech Combo Touch è l’accessorio di cui avete bisogno:

Compatibile con iPad Pro da 12,9 pollici (5a, 6a gen – 2021, 2022) – A2378, A2461, A2379, A2462;

Quattro modalità d’uso versatili vi permettono di digitare, disegnare, visualizzare e leggere senza dover mai rimuovere il vostro iPad Pro da questa fantastica custodia con tastiera;

Rimuovete la tastiera quando hai finito di scrivere per una flessibilità e goditi l’angolo di visualizzazione a 50 gradi regolabile;

Questa custodia con tastiera è dotata di un trackpad reattivo e affidabile che consente di usare l’intera superficie per lavorare ed eseguire gesti Multi-Touch sul trackpad;

I tasti sono retroilluminati e si adattano all’ambiente con 16 livelli di luminosità, i tasti a scelta rapida permettono l’accesso con un solo tocco ai controlli di volume e altro;

Questa è una custodia duratura e regolabile che protegge la parte anteriore, la parte posteriore e gli angoli dell’iPad Pro, mantenendolo al sicuro, indipendentemente da quello che state facendo;

Godetevi la batteria e associate istantaneamente la custodia per tastiera Logitech Combo Touch senza preoccuparvi della ricarica, l’alimentazione proviene direttamente dal vostro iPad Pro;

Ricaricate facilmente la vostra Apple Pencil senza rimuovere la custodia grazie a una comoda apertura sul lato della custodia dell'iPad Pro;

Logitech Combo Touch in conclusione è l’accessorio perfetto per aumentare la produttività all’università se siete possessori di un iPad Pro. Inoltre grazie a questo sconto FOLLE del 51%, la potete acquistare a soli 112,99 €.