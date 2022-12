Continuano le offerte sul sito di e-commerce più famoso al mondo, e come ogni giorno noi ci impegniamo a cercare a fondo per trovare le migliori potervele così consigliare. Oggi su Amazon per esempio è apparso un’ottima offerta sul Logitech M330 Silent Plus, un mouse wireless, che ora potrete acquistare a 19,39€, approfittando di un incredibile sconto del 53% sul prezzo di listino.

La prima qualità che sicuramente salterà all’occhio di questo mouse è la sua incredibile silenziosità. La nuova tecnologia SilentTouch di Logitech, infatti, riduce il rumore dei click di oltre il 90%, assicurando però allo stesso tempo prestazioni ottimali, percezione tattile. Potrete usarlo ovunque e in qualunque situazione senza mai disturbare nessuno.

Questo Logitech M330 Silent Plus è dotato di impugnature sagomate in morbida gomma, con un design pensato per offrire un comfort totale anche in sessioni molto prolungate davanti al PC. Inoltre ha un’elevata precisione di tracciamento e un segnale estremamente forte e stabile, che vi permetterà di utilizzare il mouse fino anche a 10 m di distanza.

Infine, questo mouse ha una durata della batteria di 24 mesi e si disattiva automaticamente quando non è in uso. Così potrete concentrarvi totalmente sul lavoro, senza il fastidio di dover pensare di cambiare le batterie.