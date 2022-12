Il Natale ormai è alle porte, quindi perché non rendere anche in questa occasione la tua casa super smart? Le Luci LED Smart di Getpower renderanno la tua casa festosa e perfetta per questo periodo di feste.

Le puoi acquistare su Amazon grazie alla doppia offerta in corso: il 10% di sconto più un ulteriore 10%. Mi raccomando, spunta il coupon in pagina prima di aggiungerle al tuo carrello per poter usufruire della promozione, in questo modo le pagherai solamente 31,49€.

Con il account Amazon Prime potrai riceverle a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Colora la tua casa per le feste grazie alle luci smart di Getpower

Non c’è cosa più bella che entrare a casa immersi da un gioco di luci e colori che riscaldano la casa insieme alle decorazioni e a un maestoso albero di Natale. Tutto questo può essere possibile con queste straordinarie Luci LED Smart di Getpower. Potrai utilizzarle non solo per decorare gli interni di casa tua ma anche gli esterni in modo da rendere tutto più accogliente e festoso.

Goditi ben 10 metri di luci LED con diverse modalità di giochi di colore che potrai scegliere tramite il comodo telecomando o tramite l’applicazione “Hello Fairy” disponibile sia su Google Play che su App Store.

Potrai far andare anche le luci a ritmo di musica grazie alla sincronizzazione dell’audio tramite telefono in modo da far decollare le tue feste natalizie oppure impostare timer di accensione e spegnimento.

Ma non è finita qui: potrai anche collegarle ad Alexa per poterle azionare con la tua voce ogni volta che vuoi.

Rendi super colorato e vivace il tuo Natale con queste straordinarie Luci LED Smart di Getpower le trovi su Amazon a soli 31,49€ grazie allo sconto del 10% più un ulteriore 10% applicando il coupon presente sulla pagina del prodotto.

