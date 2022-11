Ecco un’offerta che non ci aspettavamo neanche noi per i giorni dei Black Friday. Medion è un’azienda tedesca moderna con un orientamento internazionale e una missione chiara: mettere a disposizione di tutte le persone prodotti e servizi all’avanguardia. La loro competenza principale è stata sviluppare e distribuire prodotti informatici e multimediali come notebook, sistemi PC, tablet e periferiche. Oggi vi presentiamo un offerta riguardante un loro notebook, molto interessante che è scontato del 56%, portando il suo prezzo a soli 199,00 €.

Medion notebook: il computer che non sapevi esistesse

Per chi non lo sapesse, Medion fa parte del gruppo Lenovo, quindi questo dispositivo è affidabile e di qualità, ma viene proposto ad un prezzo più basso rispetto la concorrenza. L’intero telaio è in alluminio, quindi oltre ad avere un aspetto moderno è anche robusto per essere trasportato nel tuo zaino universitario.

Il display ha una risoluzione FHD e una diagonale da 17,3″ con tecnologia IPS, in breve è uno schermo con forti contrasti e colori audaci per guardare al meglio i vostri film e le serie TV preferite e godere anche di alcune piccole sessioni di gaming nella pausa pranzo.

Con questo notebook è possibile ridurre significativamente i tempi di attesa durante la ricarica. Infatti la tecnologia di ricarica rapida, carica la batteria del Medion dallo 0 all’80% circa entro 60 minuti. Quindi sarete sempre velocemente produttivi, proprio quello che serve per affrontare una giornata di lezioni all’università.

Se stavate cercando un nuovo portatile per il college, Medion potrebbe essere la scelta giusta con questo prezzo ridicolosamente scontato del 56%, infatti lo potete acquistare a soli 199,00 €. Ricordatevi che con Amazon avete sia la possibilità di acquistare i prodotti pagandoli in comode rate a tasso zero, sia la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.