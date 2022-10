Questo dispositivo tech vi farà impazzire, il Microsoft Surface Pro 8 sembra un tablet, e lo è, ma è anche un computer. È un device super versatile da portare sempre con voi nella tracolla dell’università. È in super offerta su Amazon a soli 1.049,00 €, uno sconto di oltre 200 euro.

Microsoft Surface Pro 8: potente come un PC, flessibile come un tablet

Se dovete mostrare una presentazione in PowerPoint a compagni o professori, con il Microsoft Surface Pro 8 sarà un gioco da ragazzi. Questo PC tablet può stare da solo in piedi grazie ad un piedistallo nella parte posteriore. Oppure quando tornate a casa dopo la giornata universitaria, potete appoggiarlo ovunque voi vogliate mentre riproducete la videolezione della giornata oppure mentre guardate una video ricetta.

Non fatevi ingannare dal suo design elegante ed aspetto da tablet. Sotto al telaio pulsa un processore Intel Core i5 di undicesima generazione e trovate 8 GB di RAM e 256 GB di SSD interno. Il Microsoft Surface Pro 8 è un computer a tutti gli effetti, ma con l’aspetto da tablet. Per sfruttare a pieno la sua versatilità e le sue prestazioni, vi consigliamo di acquistare la Smart Pen e la tastiera magnetica. In questo modo, prendere appunti o scarabocchiare diventerà un gioco da ragazzi. Qui avete la potenza di un PC e la flessibilità di un tablet, con tutte le angolazioni intermedie.

Microsoft Surface Pro 8 è basato sulla piattaforma Intel Evo, abilitato per Windows 11 Home, lo display touchscreen PixelSense da 13″ Flow ha una risoluzione di 2880×1920, questo dispositivo è perfetto anche lato multimediale. La batteria inoltre, consente fino a 16 ore di autonomia in modo tale che potete affrontare un’intera giornata universitaria senza il minimo pensiero. Lato connettività trovate delle porte USB 4.0 con supporto alla tecnologia ThunderboltTM 4. Approfittate subito di questa offerta e acquistatelo su Amazon a soli 1.049,00 €, ricordatevi che grazie a Amazon lo potete acquistare anche in comode rate.