Ti piace giocare fuori porta sul tuo cellulare o hai bisogno di un gamepad in più per quando vai dagli amici per una partita? Il Controller Zero2 di 8Bitdo è il perfetto mini controller da portarti sempre in tasca.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon a meno di €20 grazie alla promozione che ti permette di averlo con 11% di sconto sul suo prezzo totale, non farti scappare assolutamente questa occasione e acquistalo al volo.

Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Sii pronto a entrare in partita ovunque tu sia con questo straordinario mini gamepad

Se già non lo sai, i controller della 8Bitdo sono veramente straordinari e ricercatissimi per la loro qualità e il loro feeling durante l’uso, infatti vanno spesso a ruba. Dalle mini dimensioni puoi star certo che sarai in grado di portarlo in tasca dappertutto e il suo design piccolo e compatto non sarà affatto scomodo. La sua forma è progettata apposta per adattarsi alle tue mani e non crearti fastidi a dita e polsi neanche dopo ore ti utilizzo.

Questo straordinario Controller Zero2 di 8Bitdo potrà essere connesso tramite tecnologia Bluetooth non solo la tua Nintendo Switch ma anche: ai sistemi operativi Windows, Android, Raspberry Pi è MacOS. Ti verrà fornito insieme a un manuale per l’utente ed un cavo Micro USB che ti servirà per caricarlo completamente in sole 1-2 ore in modo da essere utilizzabile per circa 8 ore di fila.

Acquista subito il tuo gamepad Zero2 di 8Bitdo su Amazon grazie alla straordinaria offerta del 11% di sconto pagandolo così solamente 19,48€, affrettati prima che vada esaurito. Con Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.