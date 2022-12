Hai mai pensato che potesse esistere un PC talmente piccolo da poter stare in una mano? Non solo esiste, ma ora è in offerta su Amazon a 40 euro in meno. Metti subito nel tuo carrello il Mini PC Chuwi a soli 159 euro, invece che 199 euro, applicando il coupon in pagina.

Oltre all’ottimo sconto avrai per le mani, nel vero senso della parola, un PC in grado di regalarti delle ottime performance. È pensato così piccolo per essere portato sempre con te e poter trasformare in qualsiasi momento uno schermo in un computer. È dotato di 128GB di memoria, 6GB di RAM e ha già installato Windows 10. Inoltre se preferisci potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Mini PC Chuwi: piccolo, potente e versatile

Questo Mini PC riuscirà a garantirti ottime prestazioni per far funzionare i programmi più classici come Word, Excel o Paint. È perfetto anche per guardare film, serie TV o video in streaming, oppure navigare sul Web e leggere le e-mail. Nonostante non è stato pensato per enormi carichi, è comunque in grado di svolgere agevolmente la maggior parte delle funzioni grazie al processore Intel J4125 quad-core supportato da 6GB di RAM.

È dotato di 2 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci e una porta USB-C, ha un ingresso HDMI, uno slot per microSD e un ingresso audio per le cuffie. Il tutto in soli 61 cm e 127 grammi. Troverai già installato Windows 10 Home con licenza e quindi potrai utilizzarlo fin da subito.

A un prezzo del genere non c’è assolutamente tempo da perdere, è un affare unico. Potrai avere con te un PC nella tasca e in un secondo trasformare ogni schermo in un computer. Prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC Chuwi a soli 159 euro, invece che 199 euro, applicando il coupon in pagina. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.